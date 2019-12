POTRESAN INTERVJU ŽRTVE PRINCA ENDRUA: Toliko se znojio, bilo je grozno! Rekli su mi da moram da imam se*s sa njim

"Posle seksa s princom Endruom bila sam uplašena i bilo me je sramota, osećala sam se prljavo. On se toliko znojio po meni, odmah sam otišla da se istuširam", rekla je Amerikanka Virdžinija Roberts (35), jedna od žrtava pedofila milijardera Džefrija Epstajna, koja je bila primorana na seks s mlađim sinom britanske kraljice Elizabete Druge.

Podvođenje maloletnica

U potresnom intervjuu za BBC Virdžinija Roberts je otvoreno pričala o tome kako je bila seksualno zlostavljanja kad je imala samo 17 godina.

foto: Profimedia

Ona je u London došla 2001. sa Epstajnom, koji je u avgustu ove godine izvršio samoubistvo u ćeliji zatvora na Menhetnu pod sumnjivim okolnostima. S njima je bila i Epstajnova devojka Gislejn Maksvel.

"Bili smo u noćnom klubu i plesala sam s princem. U povratku sam bila u kolima sa Gislejn i ona mi je rekla da moram da imam seks s njim i da to moram da uradim za Džefrija. Bilo mi je muka. Nisam to očekivala od nekog člana kraljevske porodice. Nisam to očekivala od nekoga kome se ljudi dive i na koga se ugledaju. Sve je počelo u kupatilu i onda smo prešli u spavaću sobu. Nije trajalo dugo. Bilo je odvratno. Princ nije bio grub ili slično. Kad je završio, ustao je, zahvalio se i otišao.

Ostala sam da sedim na krevetu užasnuta, postiđena i osećala sam se prljavo. Samo mi je kroz glavu prolazila misao da me je seksualno zlostavljao član kraljevske porodice. Znala sam da moram da uradim sve što je princ od mene tražio jer bi se u suprotnom Džefri i Gislejn ljutili. Javnost u Velikoj Britaniji mora da zna istinu. Meni je potrebna pomoć u ovoj borbi jer ono što se dogodilo nije u redu", rekla je Robertsonova.

Bio je zadovoljan

Sutradan joj je Maksvelova rekla kako je princ bio veoma srećan. Virdžinija je tokom intervjua insistirala da ju je Epstajn podvodio i da je u tri navrata imala seks s princem Endruom, koji je to kategorično demantovao, navodeći da uopšte ne može ni da se seti da li poznaje Virdžiniju.

Kurir.rs/ Foto: Profimedia

Kurir