TRAGEDIJA U MINESOTI, SRUŠIO SE VOJNI HELIKOPTER: Troje članova posade krenuli na rutinski let, pa svi izginuli (VIDEO)

Helikopter UH-60 Blek Hok sa tri člana posade srušio se juče u centralnom delu američke države Minesote južno od mesta Sent Klaud, saopštila je ranije Nacionalna garda te države, ali tada nije bilo informacija o tome šta se desilo sa posadom. Identiteti vojnika nisu objavljeni dok se ne obavesti porodica a uzrok nesreća se ispituje i nisu date preliminarne informacije.

"Moje srce se slama za porodice, prijatelje i druge vojnike. Naredni dani biće mračni i teški", rekao je guverner Volc na konferenciji za novinare. On je kazao i da je Minesota spremna da pomogne porodicama nastradalih vojnika. Garda je izgubila kontakt sa helikopterom ubrzo posle poletanja iz Sent Klauda juče popodne na rutinski probni let, rekao je poručnik Bler Husdens. Iz helikoptera je upućen poziv za pomoć devet minuta posle poletanja.

Timovi iz raznih odelenja proveli su nekoliko sata u potrazi dok nisu našli mesto nesreće, rekao je novinarima zamenik šerifa tog okruga Sterns Den Miler. Televizijski snimci nesreće pokazali su srušeni helikopter uz drvored blizu polja kod Sent Klauda, grada oko 95 kilometara severozapadno od Mineapolisa. Baza Nacionalne garde Minesote blizu regionalnog aerodroma Sent Klaud radi od 2009, i tu se nalaze helikopteri Blek Hok i Činuk.

(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: AP/Dave Schwarz/St. Cloud Times)

Kurir