DRAMA NA NOVOM ZELANDU: 50 odsto šanse za novu erupciju u naredna 24 sata! (VIDEO)

Novozelandski Istraživački institut GNS upozorio je da postoji 50 odsto šansi da u naredna 24 sata dođe do nove erupcije vulkana na Belom ostrvu, kao i da bi nova erupcija mogla da bude slične jačine.

"Procenili smo da je u naredna 24 sata verovatnoća da neće doći do nove erupcije ista kao i da će doći do manje ili slične, a koja bi pogodila glavni pod kratera. Postoji izuzetno mala verovatnoća da će bilo kakav nalet pepela doći do kopna, ali gas može da se rastvara u zavisnosti od trenutnog smera vetra", izjavio je vulkanolog Gef Kilgur sa Instituta, preneo je sinoć novozelandski portal Staf.

Upozorenje na erupciju vulkana ostaje na nivou tri, koji ukazuje da se dešavaju male lokalne erupcije.

Od jučerašnej erupcije, seizmičke aktivnosti su se smanjile, međutim GNS navodi da i dalje posmatraju lokalno ispuštanje pare i blata iz aktivnog ventilacionog prostora.

Vulkanolog sa Univerziteta Otago Marko Brena rekao je da su ljudi koji su se nalazili u blizini jezera prilikom erupcije verovatno pogođeni vrućom vodom, kamenjem, predmetima i da su imali probleme s disajnim putevima.

Hospitalizovani su imali opekotine, povrede od eksplozije i probleme s disanjem.

Takođe mnoge su povredili predmeti koji su leteli, direktan kontakt s kiselinom ili udisanje pepela.

Dejvid Mekbrajd sa istog Univerziteta rekao je da se prilikom erupcije oslobodio hidrogen sulfid, koji iritira disajne puteve, a može dovesti i do respiratornog sindroma.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: AP/George Novak/New Zealand Herald

Kurir