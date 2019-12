GRETA OSULA PALJBU NA KONFERENCIJI UN: Optužila države za prevaru u borbi protiv klimatskih promena! (VIDEO)

"Jedna šačica bogatih zemalja obećala je da će smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte za neke procente do ove ili one godine, ili da očekuje klimatsku neutralnost za toliko godina", rekla je ona na dogadjaju organizovanom u okviru 25. konferencije UN o klimi (COP25) koja se održava u Madridu.

"To na prvi pogled izgleda impresivno, ali čak iako su namere dobre to nije vodjstvo, to nije pokazivanje puta, to je prevara. Zato što većina njihovih obećanja ne uključuje avijaciju, pomorski sektor, uvezenu ili izvezenu robu, ali uključuju mogućnost da zemlje nadoknade svoje emisije (štetnih gasova) drugde", rekla je švedska tinejdžerka.

Prema Pariskom sporazumu o klimi iz 2015. koji predvidja ograničenje maksimalnog zagrevanja na plus dva stepena nije obuhvaćen medjunarodni vazduhoplovni ili pomorski sektor. A na tržištu emisionih jedinica, o čijim propisima se pregovara na ovoj konferenciji, omogućuje se državama da nadoknade svoje emisije.

Ukoliko se poštuju do sada preuzete obaveze država po pitanju klimatskog zagrevanja, temperatura će se povećati tri stepena Celzijusa, tako da su predstavnici oko 200 država potpisnica Pariskog sporazuma okupljenih u Madridu od 2. do 13. decembra pod pritiskom da učine više i da to učine brže.

Medjutim četiri dana od kraja sastanka malo je ohrabrujućih znakova.

Tunberg je rekla da se ovaj sastanak izgleda pretvorio u priliku za neke zemlje da pregovaraju o propustima i izbegnu da povećaju svoje ambicije. Ona je rekla da zemlje uspevaju da nadju vešte načine da izbegnu da se angažuju za prave akcije. Ona je takodje pomenula da odbijaju da plate da pomognu zemljama koje su već pogodjene klimatskim katastrofama.

"Kako biste odgovorili na činjenicu da ništa nije učinjeno bez osećanja nekog besa", rekla je Tunberg.

Neposredno pre Grete Tunberg, direktorka Grinpis internešenela Dženifer Morgan ljutito je navela da nikad u 25 godina nije videla toliko veliki rascep izmedju konferencije o klimi i spoljnog sveta.

"Rešenja su pred našim očima. Ali gde su ljudi koji se za njih zalažu. Gde su lideri, gde su odrasli u sali", rekla je Morgan i dodala da se prolazi kroz "mračne dane" politike o klimi.

