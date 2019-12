PRVI SNIMAK OKRŠAJA U NJU DŽERZIJU: Evo kako se odvijao napad u kome je poginulo 6 osoba (VIDEO)

Na društvenim mrežama danas se pojavio snimak okršaja, koji se odigrao u košer supermarketu.

SEE THE ATTACK UNFOLD: Gunmen who targeted Jewish Kosher supermarket in Jersey City on Tuesday were captured on security camera. pic.twitter.com/8RvGYaaFUS

Sigurnosne kamere zabeležile su strenutak kada dvojica naoružanih napadača ulaze u supermarket i ljude kako u panici beže.

U pucnjavi su ranjene tri osobe, među kojima dvojica policajaca i civil, dok su napadači likvidirani, rekao je šef lokalne policije Majkl Keli.

Video footage taken from inside a Jersey City store shows heavy police presence after a shootout that left a detective and three victims dead. City officials say the incident was a "targeted" attack on a Jewish deli - ABCpic.twitter.com/i0kqzkj2XS