POLJSKA NAPUŠTA EU? Odluka Vrhovnog suda mogla bi da dovede do neočekivanog scenarija

U saopštenju se ističe da su ti planovi u suprotnosti sa evropskim zakonima i da pojačavaju već postojeće tenzije između Brisela i vladajuće poljske partije Zakon i pravda.

"Suprotnosti između poljskog i evropskog zakonodavstva verovatno će dovesti do intervencije institucija EU u vezi sa kršenjem ugovora u okviru Unije i na duži rok to će dovesti do toga da Poljska napusti EU", ističe Vrhovni sud.

U saopštenju se navodi i da je predloženi zakon očigledno sastavljen tako da se predsedniku Andžeju Dudi, savezniku PiS, dozvoli da postavi novog predsednika Vrhovnog suda pre predsedničkih izbora u maju sledeće godine.

foto: Shutterstock

EU je optuživala PiS za politizaciju pravosuđa od kada je 2015. godine ta stranka došla na vlast.

Ta partija, međutim, tvrdi da su reforme neophodne kako bi pravosudni sistem bio efikasniji.

Prema nacrtu zakona koji je u skupštinskoj proceduri sudijama je onemogućeno da presude da njihove kolege koje je predložio panel koji je postavila vladajuća stranka nisu nezavisne.

EU je saopštila da će istražiti da li nacrt zakona narušava nezavisnost pravosuđa u Poljskoj.

Kurir.rs/Sputnjik Foto: AP

Kurir