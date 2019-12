"Aktivno se bavimo modernizacijom Raketnih strateških snaga u svim pravcima naše trijade (vazdušne, kopnene i pomorske snage). Danas možemo reći da su one modernizovane savremenim timovima oružja do 76 odsto. U narednim godinama će taj pokazatelj dostići do 90 odsto i nadamo se da će u budućnosti dostići do 100 odsto“, rekao je Šojgu.

Ruska vojska obeležava Dan Raketnih strateških snaga.

(Kurir.rs/Sputnjik, Foto: Printscreen/YouTube)

