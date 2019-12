PUTIN UPOZORIO: Ništa ne može zaustaviti novu trku u naoružanju ako ne produžimo sporazum sa Amerikom

Šef Kremlja je četiri sata i 26 minuta strpljivo odgovarao na pitanja predstavnika sedme sile, nastavljajući tradiciju ustanovljenu još 2001.

"Rekao sam i ponoviću, Rusija je spremna da produži sporazum o smanjenju strateškog naoružanja sa Amerikom do kraja ove godine. Sadašnji sporazum ističe 2021. Novi START ostaće na snazi samo ako to Amerika hoće. Rusija je zainteresovana za potpisivanje sporazuma START 3, ali zasad nema odgovora na naše predloge. Ništa u svetu neće sprečiti novu trku u naoružanju ako se sporazum ne postigne, i to je po mom mišljenju loše", poručio je Putin. Prema važećem sporazumu START iz 2010, SAD i Rusija su se dogovorili da prepolove broj strateških nuklearnih projektila i ograniče ih na 1.550. Sporazum ističe u februaru 2021.

Vojni razvoj SAD

Jedan japanski novinar je Putinu postavio pitanje o ruskom nuklearnom naoružanju i obećanju da će se sličnim merama suprotstaviti SAD.

"Rusija ne može da ignoriše vojni razvoj koji je pokrenula Amerika. Nemamo garancije da se američko oružje neće pojaviti na Kurilskim ostrvima. U regiji se formirao savez koji čine Japan, Južna Koreja i SAD. To ne znači da ne može biti dogovora između Moskve i Japana, a Rusija je spremna da pokuša", kazao je ruski lider.

Kada je reč o odnosu Rusije i Kine, Putin je rekao da dve zemlje neće graditi vojni savez.

"Rusija pomaže Kini da napravi odbrambeni sistem ranog otkrivanja napada, a saradnja je usmerena isključivo na odbranu", dodao je.

Da li ste znali Ovo je bila 15. Putinova godišnja konferencija Najkraća je bila 2001. i trajala je sat i 35 minuta foto: Profimedia Najduža je bila 2008. i trajala je četiri sata i 40 minuta Ove godine bilo je akreditovano 1.895 novinara Prošlogodišnja konferencija trajala je tri sata i 43 minuta

NAJZANIMLJIVIJE IZJAVE Neću reći šta mislim o Zelenskom, neprikladno je komentarisati ličnosti koje nisu tu Zadržaćemo gasovod kroz Ukrajinu uprkos izgradnji novih maršruta Lenjinovo telo bi trebalo da ostane u mauzoleju na Crvenom trgu Energetske sankcije SAD prema Rusiji uticaće na čitavu planetu Globalne klimatske promene predstavljaju pretnju za ruske arktičke gradove Nikada neću zaboraviti teroristički napad na školu u Beslanu i na pozorište u Moskvi

