POJAVIO SE SNIMAK STRAVIČNE NESREĆE NA KRUZERU: Držao unuku od 18 meseci iznad prozora, a onda se dogodila tragedija

Podsetimo, nesreća na kruzeru se dogodila 7. jula u San Huanu u Portoriku dok je brod stajao u luci.

Anelo se igrao sa malomk Kloi pored prozora na 11. spratu kada mu je, u jednom trenutku, ispala iz ruku, pala kroz prozor i umrla.

Demonstrirao je kako je držao dete - jednom rukom je držao unuku, a druga mu je bila slobodna kako bi i sam dodirnuo prozor. Anelo se nagnuo napred da i sam pokuša da dodirne staklo, a onda mu je unuka ispala iz ruku.

"Nisam shvatio da nema stakla, dok nije bilo apsolutno prekasno. Kada je pala mislio sam da je pala ispred mene. Sve se desilo u sekundi", objasnio je.

Deda je optužen za ubistvo iz nehata, a, kako navode mediji, tužioci nude sporazum o priznanju krivice kako bi ga poštedeli zatvora ukoliko prizna da je izazvao tragediju.

Anelo je već rekao da je potpuno ravnodušan prema predstojećem suđenju u Portoriku.

"To što Kloi više nema je najgora stvar ikada, tako da me za ostalo nije ni briga. Ne znam. Ništa gore ne mogu da mi učine od onoga što se već dogodilo. Da li će me proglasiti krivim ili ne, to je nebitno", dodao je on.

