Prema tim podacima, SAD i vodeće zemlje EU u opasnoj su kada je u pitanju ruski vojni budžet. Naime, prema njegovom istraživanju, Rusija je godinama u TOP-5 zemalja koje troše najviše novca za svoje oružane snage godinama.

Vodeći istraživač centra za mornaričku analitiku Majkl Kofman objasnio je kako pravilno izračunati ruski vojni budžet. Svoje mišljenje je podelio sa čitaocima američkog rata na veb portalu "Vor on d Roks",

Stručnjak je odgovorio na objavljivanje izveštaja u kojima se Rusija, podrugljivim, karikaturalnim tonom, predstavlja kao zemlja sa bednim vojnim budžetom. Naravno, ovo površno tumačenje prihvaćeno je s frenetičnim entuzijazmom i poslovičnom zajedništvom od strane većine zapadnih medija, i činilo se da je to velika greška.

Prema Kofmanu, takva procena uopšte nije utemeljena, tvrdi RG. U svojim proračunima analitičari greše na osnovu prosečnog godišnjeg kursa. Ispada da Rusija godišnje troši oko 60 milijardi dolara na svoje oružane snage. Tačnije, iznos uporediv sa budžetima za odbranu Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske.

Međutim, za one koji su upoznati sa ruskim Programom modernizacije oružanih snaga, implikacija ovog zaključka je očigledna. "Na primer, da li je vojni budžet Ujedinjenog Kraljevstva za odbranu dovoljan da podrži milionsku vojsku (kao što je slučaj sa ruskom vojskom), a istovremeno nabavlja ogromne količine savremene vojne tehnologije?"

Ruska nabava borbene opreme ukupno nadmašuje troškove odbrane većine evropskih zemalja. Njihova vojska isporučuje velike količine oružja. Pored toga, ruski naučnici razvijaju hipersonično oružje poput raketa "Cirkon" i "Avangard", u paketu sa sistemima protivraketne odbrane sledeće generacije S-500 "Prometej". Sve bi ovo bila apsolutno nemoguća misija kada bi Rusija imala vojni budžet poput Velike Britanije.

Da bi se izbjegli takvi paradoksi, prilikom izračuna troškova odbrane treba uzeti u obzir paritet kupovne moći, valute različitih zemalja, koji se određuju njihovom stvarnom vrednošću u odnosu na određeni skup dobara i usluga. A kad se sve to uradi, onda se, prema analitičarima, dobija potpuno drugačija slika.

Prema mišljenju stručnjaka, uzimajući u obzir paritet kupovne moći tokom poslednjih pet godina, Rusija godišnje troši između 150 i 180 milijardi dolara na svoju odbrambenu industriju. I ta brojka je klasifikovana kao oprezna procena, koja još uvek nije konačna. Ako uzmete u obzir tzv. "maskirana" vojna potrošnja, taj bi iznos mogao narasti i do 200 milijardi dolara. (Tačnije, govorimo o bilijunu američkih dolara za petogodišnji obračunski period). I tada dobijamo realnu procenu da je američki vojni budžet "samo" četiri puta veći od ruskog, a ne deset puta veći od onog što se smatra.

Kofman poziva se na podatke studije koju je naručio Centar za analizu mornarice (CNA). U njemu su stručnjaci polazili od pariteta kupovne moći. Iz ovog izveštaja proizilazi da je Rusija konstantno bila na četvrtom mestu u svetu po pitanju vojne vojne odbrane, odmah iza Sjedinjenih Država, Kine i Indije.

Izuzetno važna poenta je da, za razliku od zapadnih zemalja, ruska vojska ne mora da troši ogromne količine novca za podršku vojske. Trećinu ukupne životne snage čine regruti. Istina je da su oni inferiorniji kada je u pitanju kvalitet obuke u odnosu na profesionalne vojnike, ali ipak poseduju operativnu sposobnost za obavljanje različitog spektra borbenih zadataka. To u praksi znači da ruski Generalštab ima više mogućnosti da racionalnije troši na dodeljena finansijska sredstva i da ih efikasnije usmeri.

Zemlje poput Indije "na papiru" troše više na odbrambenu industriju. Ali u stvarnosti, ruski vojni budžet omogućava Moskvi da mnogo brže izgradi svoje oružane snage.

Kofman napominje da ruske vlasti zadržavaju troškove odbrane na istom nivou, ali da to nije znak siromaštva, već da je to dobra odluka. Činjenica je da je značajan deo naoružanja i borbene opreme nabavljen od 2011. do 2016. Danas je to prilično modernizovana vojska. Treba takođe naglasiti da Rusija ne namerava da se uključi u trku u naoružanju kako ne bi ponovila greške bivšeg Sovjetskog Saveza.

Američki stručnjak u zaključku primećuje da je ruski odbrambeni budžet veoma izdržljiv i da ne podleže spoljnim oscilacijama. Sankcije SAD imaju marginalni uticaj na njenu stabilnost, rekao je Kofman.

U međuvremenu je savetovao američke političare da se ne oslanjaju na lažne informacije o vojnim mogućnostima potencijalnog neprijatelja. U suprotnom, rizikuju da se kardinalno zavedu, poput svojih britanskih kolega, pre jednog veka, ne primećujući opadajuću ekonomsku moć sopstvene države.

