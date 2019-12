OGLASILA SE PRAVA LJUDMILA IZ SERIJE ČERNOBILJ: Bilo je teško gledati, ovo je prava istina! (VIDEO)

Ignatenkova tvrdi da HBO-u da nikada nije dala odobrenje da se koristi njen lik u seriji.

Kako navodi, zbog serije je imala problema, mediji su je maltretirali, pa je morala da se neko vreme skriva od novinara.

"Osećala sam se vrlo neugodno i uznemireno kada sam saznala da je i moj lik u seriji, opsedali su me nepoznati ljudi. Došlo je do toga da su novinari stavljali nogu u ulazna vrata mog stana kako ne bih mogla da ih zatvorim i snimali me", navodi udovica černobiljskog vatrogasca Vasilija, jedne od prvih žrtava posledica radijacije.

Svog supruga, kako navodi, poslednji put je videla u bolnici 1. maja 1986, samo nekoliko dana nakon eksplozije.

Tada je ispod jastuka izvadio četiri karanfila i poklonio joj.

"Nisam znala da je to naš poslednji romantični trenutak", ispričala je ona.

Vasilij je umro dve nedelje nakon eksplozije, a tada 23-godišnja Ljudmila bila je trudna, ali je to krila od osoblja bolnice.

Ignatenko je rekla da je, nakon emitovanja serije, bila izložena mnogim kritikama jer je njena ćerka umrla nekoliko sati posle rođenja pošto je bila ozračena.

foto: AP / Xinhua / Dai Tianfang

"Tvrdili su da sam ubila svoje dete. Ali u to vreme mi nismo znali mnogo o radijaciji. Ljudi su me pitali zašto sam bila uz muževljev krevet u tom stanju. Ali kako sam ga mogla ostaviti? Mislila sam da je dete u meni zaštićeno", kaže Ignatenkova koja se nikada nije ponovo udala.

Tvrdi i da je serija prepuna laži koje je, kako kaže, teško bilo gledati.

Ipak, pohvalila je neke delove zbog autentičnosti priče, ali je ocenila da se HBO poneo vrlo ružno jer je nije kontaktirao.

"Primila sam tek jedan poziv iz Moskve kada je serija već bila snimljena. Rekli su da su snimali u Kijevu i u Letoniji i da su hteli da me kontaktiraju, ali nisu uspeli. Ponudili su mi 3.000 dolara. Pitala sam za šta je taj novac. Rekli su da žele da mi platim što postojim. Odgovorila sam da niko ne deli novac ni za šta i spustila slušalicu", navela je ona.

Kompanije HBO i Skaj odbacile su optužbe, navodeći da su sa Ignatenkova u više navrata razgovarali i preneli joj da će priča njenog supruga biti deo serije.

Oni tvrde da je bila vrlo svesna projekta.

"Tokom tih razgovora ona se nijednom nije protivila snimanju. Učinili smo sve kako bi priče svih uključenih u tragediju bile ispričane verno i s poštovanjem", navodi se u njihovom saopštenju.

