ON JE NITKOV I ANTISEMITSKA SVINJA: Putin oštro o poljskom ambasadoru koji je podržavao progon Jevreja

Putin je priznao da kada je pregledao arhivska dokumenta iz te epohe, bio je začuđen načinom rešavanja „jevrejskog pitanja“ u Poljskoj.

"Ono što me je iskreno pogodilo je to kako su Hitler i zvanični predstavnici Poljske razgovarali o takozvanom jevrejskom pitanju", rekao je Putin.

"Hitler je rekao ministru spoljnih poslova, a zatim i poljskom ambasadoru u Nemačkoj, da ima ideju da protera Jevreje u Afriku u kolonije ’da se istrebe‘. Ambasador Poljske je to uneo u svoj izveštaj koji je podneo ministru spoljnih poslova Poljske, gospodinu Beku, u kojem piše: ’Kada sam to čuo, odgovorio sam mu (Hitleru) da ako to učini, postavićemo mu veličanstven spomenik u Varšavi‘“, izjavio je Putin na sastanku Ministarstva odbrane Rusije, pozivajući se na arhivska dokumenta kojima raspolaže Rusija.

Ruski predsednik je istakao da je poljski ambasador tako odgovorio u nadi da će biti nagrađen.

"Nitkov, antisemitska svinja, ne može se drugačije nazvati. On se potpuno solidarisao sa Hitlerom u njegovim antisemitskim idejama i štaviše, obećao je da će mu podići spomenik u Varšavi zbog iživljavanja nad Jevrejima“, konstatovao je ruski predsednik.

On je dodao da Rusija ima dovoljno materijala da nikome ne dozvoli da „okalja sećanje na njene očeve, i sve one koji su dali svoj život na oltar pobede nad nacizmom“.

Ruski lider je istakao da ljudi takve sorte, kao oni što su razgovarali sa Hitlerom, danas uništavaju spomenike podignute vojnicima-oslobodiocima ili vojnicima Crvene armije, koji su oslobodili evropske zemlje i narode od nacizma.

"To su njihovi sledbenici. Nažalost, u tom smislu se malo toga promenilo, i mi moramo imati to na umu“, zaključio je Putin.

Jozef Lipski je bio ambasador Poljske u Berlinu od 1934. do 1939. godine. Jedan od njegovih prvih zadataka bio je rad na poljsko-nemačkom dogovoru o nenapadanju.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku lidera zemalja Zajednice nezavisnih država 20. decembra da ga je iznenadila i pomalo uvredila nedavna rezolucija Evropskog parlamenta o važnosti očuvanja istorijske uspomene za budućnost Evrope. On je istakao da je takozvani pakt Molotov-Ribentrop, prema pomenutoj rezoluciji EP, „podelio Evropu i teritorije nezavisnih država između dva totalitarna režima, što je utrlo put za početak Drugog svetskog rata“.

Ruski lider je takođe pitao da li je pakt jedini dokument koji je jedna zemlja potpisala sa fašističkom Nemačkom. Putin je predstavio niz dokumenata koji se tiču dogovora različitih zemalja sa Nemačkom tokom Drugog svetskog rata, među kojima su Poljska, Velika Britanija, Francuska, Litvanija i Letonija.

