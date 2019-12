TRAMPOV ADVOKAT ŽESTOKO NAPAO MILIJARDERA Đulijani: Veći sam Jevrejin od Soroša, on je neprijatelj Izraela

Bivši gradonačelnik Njujorka je u rat protiv američko-mađarskog milijardera krenuo u intervjuu za magazin Njujork.

Teške klevete

On je Soroša napao bez pardona dovodeći u pitanje njegov judaizam iako je ovaj preživeo Holokaust.

"Nemojte mi reći da sam antisemita ukoliko sam protiv Soroša. On jedva da je Jevrejin. Ja sam veći Jevrejin nego što je on. Verovatno znam više o judaizmu, on nije religiozan, ne ide u sinagogu, ne ide u crkvu", rekao je Đulijani i nastavio u još oštrijem tonu: "Soroš ne pripada sinagogi, on ne podržava Izrael, on je neprijatelj Izraela. Izabrao je osam državnih tužilaca u Americi, užasna je osoba.

Da se odmah izvini

Đulijani smatra da je Soroš odgovoran za izbor Marije Jovanovič, koja je poreklom s naših prostora, na mesto ambasadorke SAD u Ukrajini: - Soroš je postavio četvoro ambasadora Amerike u Ukrajini. On je taj koji zapošljava agente FBI.

Žestok napad Đulijanija izazvao je ogorčenje među brojnim organizacijama. Jedna od prvih se oglasila Liga za borbu protiv klevete (Anti-Defamation League), koja spada u red najuticajnijih jevrejskih organizacija u SAD.

"Đulijanijeva izjava da Džordž Soroš kontroliše američke ambasadore, zapošljava agente FBI i da je jedva Jevrejin je vrlo zbunjujuća i uvredljiva. Budimo kristalno jasni.

Gospodin Đulijani ne odlučuje o tome ko je Jevrejin, a ko nije i šta je antisemitizam. Decenijama se filantropski angažman Džordža Soroša koristi kao hrana za antisemitske teorije zavera o tome da Jevreji kontrolišu i manipulišu državama na globalnom nivou. Đulijani bi trebalo da se izvini odmah zbog svojih izjava ukoliko ne želi da bude predvodnik antisemita i belih supermatista koji veruju u ovo đubre", rekao je Džonatan Grinblat, prvi čovek Lige za borbu protiv klevete.

Slučaj Ukrajina PRETI MU ROBIJA Protiv Đulijanija se u Njujorku vodi kriminalna istraga zbog kršenja zakona o finansiranju kampanje. Naime, njegova dva saradnika Lev Parnas i Igor Fruman su uhapšeni kada su pokušali da napuste Ameriku. Protiv njih je podignuta optužnica jer su pomogli u Đulijanijevoj kampanji da Ukrajina pokrene istragu protiv Džoa Bajdena i njegovog sina Hantera. Đulijani je po Trampovom nalogu učestvovao u vršenju pritiska na ukrajinske vlasti.

