MONSTRUM OTEO 3 ŽENE I DRŽAO IH ZATOČENE 9 GODINA! Izgladnjivao ih je i silovao: Vrištala sam i plakala, niko nije došao

Arijel Kastro oteo je Amandu Beri (33), Đinu Dehesus (29) i Mišel Najt (38) između 2002-2004. Nakon godina zlostavljanja, izgladnjivanja i silovanja, one su uspele da pobegnu 6. maja 2013, kad je Amanda uspela da ode iz kuće i pozove policiju sa komšijinog telefona, piše Dejli mejl.

"Kad sam spasiocima rekla svoje ime gledali su me kao da su videli duha", rekla je Đina o trenutku kad je policija shvatila da su konačno pronašli tri žene nestale pre više godina.

"Kastro je uvek bio tu, posmatrajući svaki naš pokret, kao da je znao svaki pokret koji bismo načinile", priča Đina u intervjuu koji će biti emitovan na televiziji ABC.

Kastro je prvo oteo tada 21-godišnju Mišel, 23. avgusta 2002, dok je napuštala kuću svog rođaka.

Amandu je kidnapovao 21. aprila 2003, dan pre njenog 17. rođendana, dok se vraćala kući s posla. Kastro je tada radio kao vozač školskog autobusa, pa je vozilom prišao Amandi i pitao je da je poveze kući. Amanda je znala da je on otac učenice iz njene škole Arlin, pa je pristala.

Kastro ju je potom pozvao da dođe kod njega da se druži sa njegovom ćerkom, međutim, kad je Amanda ušla unutra odvukao ju je u mračnu prostoriju.

"Odveo me je u spavaću sobu u kojoj je bio skoro potpuni mrak. Nije upalio svetla, a tu je bila kao neka prostorija poput velikog ormara. Tu me je uveo i rekao mi da skinem pantalone. Znala sam da ovo neće izaći na dobro", priča Amanda.

Kastro ju je, kako navodi Dejli mejl, lancem zavezao za šipku i ostavio u mračnoj sobi sa upaljenim televizorom.

"Počela sam da vrištim i plačem. Ali niko nije došao. Plašila sam se da ću umreti. Mislila sam da nikad više neću videti svoju kuću", navodi Amanda.

Nedelju dana kasnije Kastro je pozvao Amandine roditelje preko njenog mobilnog telefona.

"Pozvao je i rekao: 'Imam Mendi'. Niko je nije zvao tako osim onih koji su je poznavali. Rekao je još da ona želi da bude sa njim", priča Amandina sestra Bet.

FBI je uspeo da suzi moguće lokacije poziva na stambeno područje od 30-40 blokova, ali uprkos intenzivnoj potrazi nisu uspeli da pronađu Amandu, prenosi Blic. Kastro je potom na sličan način oteo tada 14-godišnju Đinu, 2. aprila 2004. godine, dok je bila na putu kući. I ona je bila prijateljica sa Kastrovom ćerkom Arlin. Kad je Đina ušla u kuću, unervozila se zbog Kastrovog ponašanja.

"Naštimavao je svoje obrve, brkove i sekao dlake u nosu. Počeo je da me dodiruje i pitala sam ga šta to radi. Upozorila sam ga da može završiti u zatvoru. On je odjednom promenio priču i rekao da me vraća kući. Ali, rekao je da ne mogu izaći kroz ista vrata kroz koja sam ušla", navodi Đina.

Pokušala je da izbori sa njim i počela da viče u pomoć, ali ju je Kastro odvukao u podrum i zavezao lancima. Njene povike je ugušio radio koji je svirao u podrumu i dnevnoj sobi.

"Stavljao je moju kosu u svoja usta. Ne znam zašto je to radio, ali bilo je jezivo", ističe Đina, dodajući da ju je Kastro prvi put silovao 7. maja 2004.

Amanda je zatrudnela kad je imala 20 godina i rodila ćerku Džoselin, na Božić 2006.

"Bila sam užasnuta. Jedva sam jela i bila prikovana za zid, imala sam kofu umesto toaleta", priča Amanda.

Ona je istakla da se za nju život u zatočeništvu promenio kad je rodila ćerku. Kaže da je Kastro čak postao ljubazniji i skinuo joj lance kad je ćerkica počela da ih primećuje. Amanda je Džoselin rekla da su lanci narukvice od Kastra.

"Ovo je njegovo dete. Kako se osećam povodom toga? Ona mnogo liči na njega, ali ja je pogledam i samo osećam kako je ona moja. Bilo je čudno jer sam mogla pobeći iz situacije. Dok sam se igrala sa Džoselin zaboravljala sam na sve drugo", ističe Amanda.

Tri žene su bile primorane da žive u prljavim uslovima, okovane u svojim sobama, izgladnjivane, sa kofama koje su koristile kao toilet.

"Madrac je bio star i prljav, bilo je odvratno. Kofa je smrdela užasno", priseća se Amanda.

Kastro ih je hranio jednom dnevno, dajući im čips, krekere i druge grickalice kao obroke. Smele su da se tuširaju samo jednom nedeljno, navodi Dejli mejl.

"Pokušavao je da se ponaša ljubazno, ali to je izgledao kao 'pa, možda bi trebalo da se istuširate'. A morala sam da se tuširam sa njim", priča Amanda.

Ona ističe da je morala da "otupi" kako bi se nosila sa stalnim zlostavljanjem i silovanjem.

"Usmerite svoj um negde drugde, kao da niste tamo. Kao da niste tamo sa njim u sobi", kaže Amanda.

Ona je zapisivala u svom dnevniku koliko ju je puta silovao svakog dana uz pomoć šifre.

"Uvek bih zapisala te brojke na vrh strane, jer sam mislila da će policija jednog dana to pročitati a on će biti kažnjen za ovo što je uradio", ističe Amanda.

Žene su konačno uspele da pobegnu 6. maja 2013, kad su prvi put ostavljene same u kući, prenosi Blic. Amanda je otkrila da su vrata njene sobe ostavljena nezaključana.

"Džoselin je išla gore-dole stepenicama i rekla da nije tu. Moje srce je odmah počelo da udara kao ludo. Zapitala sam se da li da iskušam sreću. Ako ću probati da pobegnem, to treba da uradim istog trenutka", navodi Amanda.

Ona je sa ćerkom istrčala na prednja vrata, iako su bila povezana s alarmom, ali su iza njih bila druga vrata, za zaštitu od oluja. Amanda je provukla ruku i otvorila vrata.

Potom je pozvala Džoselin da izađe kroz uzak prolaz i otišle su do prvog komšije da pozovu pomoć. Ubrzo je policija preplavila lokaciju i žene su tako spasene. Đina se priseća da je, u neverici, oklevala da napusti svoju sobu.

"Bila sam šokirana", kaže ona.

Kastro je 1. avgusta 2013. osuđen na doživotnu robiju, plus 1.000 godina zatvora, nakon što se izjasnio krivim po optužnici od 937 tačaka za otmicu i silovanje. Pronađen je mrtav u svojoj ćeliji 3. septembra iste godine, a utvrđeno je da je počinio samoubistvo.

