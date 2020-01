LIDER HEZBOLAHA POZVAO NA OSVETU AMERIKANCIMA: Ubistvo Sulejmanija je zločin , američka vojska će platiti svoju cenu

Obraćajući se hiljadama pristalica na skupu u južnom Bejrutu, Nasralah je to ubistvo označio "nesumnjivm zločinom" koji će promeniti Bliski istok, preneo je AP. Nasralahova današnja izjava je prva javna otkako je Solejmani ubijen u petak. Taj dan "razdvaja dve faze u regionu, to je početak nove faze i nove istorije ne samo za Iran i Irak, već ceo region", rekao je on.

Vođa Hezbolaha je insistirao na tome da njegova strana ne može izgubiti jer vidi smrt kao drugu vrstu pobede, preneli su izraelski mediji.

"Nas ne pobeđuju, čak i kada postajemo mučenici, mi trijumfujemo", rekao je Nasralah čije je obraćanje prenošeno na velikom ekranu putem satelitskog linka. Nasralah je danas takođe ocenio da je američka vojska u regionu Bliskog istoka, uključujući baze SAD, ratne brodove i vojnike opravdana meta nakon ubistva iranskog generala. On smatra da je isterivanje američkih vojnih snaga iz regiona sada prioritet. Vođa Hezbolaha je zapretio da će vojska SAD platiti cenu.

"Samoubice napadači, koji su primorali Amerikance da napuste naš region ranije, još uvek su ovde i njihov broj je povećan", rekao je Nasralah.

Ekstremistički šiitski Hezbolah je ključni saveznik Irana. Nasralah se krije u strahu da bi mogao biti meta izraelskog pokušaja ubistva od rata između Izraela i Hezbolaha u leto 2006. godine.

(Kurir.rs/Beta/Foto: AP)

