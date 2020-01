BIĆE AMERIČKIH LEŠEVA NA BLISKOM ISTOKU: Iran doneo odluku o osveti zbog Sulejmanija, Ameri u ovoj zemlji veoma ranjivi!

Istovremeno, član Saveta eksperata iranskog Saveta za vođstvo Ahmad Hatami potvrdio je da je već doneta odluka o tome šta će biti odgovor na ubistvo iranskog najmoćnijeg generala Sulejmanija, dodajući da će se "udovoljiti osveti i zahtevima iranske nacionalne bezbednosti", napomenuvši da Američke snage raspoređene su u Iraku i zemljama u meta-iranskom regionu osvete, rekavši da bi "Sulejmanijeva krv bila razlog proterivanja američkih snaga iz Iraka".

"Neće samo Iranci odgovarati za zločin Donalda Trampa", naglasio je Ahmad Hatami, rekavši da je ovo ubistvo ujedinilo islamski svet i da je "Sulejmani međunarodni islamski mučenik, a Irak, Sirija, Jemen i libanski Hezbolah će se osvetiti za njegovo ubistvo. “S druge strane, član Saveta ekspeditivnog iranskog saveta Mohsen Rezai otvorio je mogućnost i širenje ciljeva Izraelu, smatrajući da je "atentat na Sulejmanija bila američko-izraelska zavera i da je Izrael taj koji je Americi pružio informacije o Sulejmaniju pokret od Sirije do Iraka".

Nakon žestoke reakcije muslimana na atentat na Kasima Sulejmanija, sve je jači strah za američke trupe u regionu jer bi one mogle biti meta odmazde. Tramp je, prema zameniku komandanta iranske revolucionarne garde, generalu Aliju Fadaviju, poslao pismo Irancima preko švajcarskog ambasadora u Iranu u kojem se navodi da „ako Iran želi da se osveti SAD-u, učini to isto kao što su to učinile i SAD, ali ne više od toga. " General Ali Fadavi rekao je da SAD neće odrediti kako će se osvetiti, već će samo sačekati reakciju Irana, jer bi njihova „osveta bila vrlo bolna u vreme i na način koji smo odredili“.

Iz straha od odmazde, Pentagon je najavio da će Sjedinjene Države poslati još 3000 do 3.500 vojnika na Bliski Istok. Dodatne američke trupe pripadaju 82. vazduhoplovnom odredu za brzo reagovanje, koji je bio u pripravnosti odmah nakon napada na američku ambasadu u Bagdadu.

Više od 750 vojnika uputit će se u Liban radi zaštite američke ambasade, nakon što je generalni sekretar Hezbolaha, šeik Hasan Nasralah, zapretio Americi i Izraelu da će skupo platiti ubistvo generala Sulejmanija. Analitičari smatraju da je Liban najslabija tačka za Amerikance, jer su američke ambasade i korpus marinaca tokom 1980-ih napadale trupe Hezbolaha, ubivši nekoliko stotina američkih obaveštajaca i marinaca.

U javnost je procurila informacija da je državni sekretar Mike Pompeo poslao pismo upozorenja generalu Sulejmaniju 2. decembra 2017. da će SAD napasti iranske snage u Siriji i Iraku ako to postane pretnja američkoj vojsci u tom području. Iranci su potvrdili autentičnost pisma, tvrdeći da general Sulejmani tada nije hteo ni otvarati ni čitati pismo. Rusija i Kina, saveznici Irana, pozvale su na uzdržavanje, upozoravajući na pogoršanje situacije.

Kurir.rs/Večernji.hr Foto: AP

Kurir