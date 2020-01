RAZMILJAM KAKO DA ODGOVORIMO IRANU! Tramp na konferenciji povodom raketiranja američkih baza: Na sreću niko nije poginuo

"Prošle nedelje smo preduzeli važnu odluku da eliminšemo jednog od najvećih svetskih terorista Kasema Sulejmanija. On je trenirao teroriste uključujući i Hezbolah i ubio brojne američke vojnike. On je naredio napad na baze sa američkim vojnicima i američku ambasadu. On je nedavno planirao nove napade na američke mete, ali smo ga mi eliminisali. Njegovom eliminacijom smo uklonili veliku pretnju", rekao je Tramp.

Američki predsednik je rekao da će uvesti snažne i nove ekonomske sankcije Iranu.

On se obratio javnosti nakon iranskih napada na dve iračke baze u kojima je bila stacionirana američka vojska. Iako u napadu nije bilo žrtava, radi se o ozbiljnoj eskalaciji konflikta između SAD i Irana.

"Iran mora da prekine svoje nuklearne ambicije. Vreme je da Evropa i Kina postanu svesne ovoga. Moramo postići dogovor s Iranom kako bi svet bio sigurnije mesto. Moramo poslati poruku Iranu, vaš teror više neće prolaziti", rekao je Tramp.

Tramp je rekao da dok je on predsednik, Iran neće imati nuklearno oružje.

Poslao je poruku narodu Irana i rekao da SAD žele mir sa svima koji to žele.

Prethodno je Tramp o ovim napadima objavio tvit kojim je uveravao američku javnost da ne brine.

"Sve je dobro! Rakete su iz Irana lansirane u dve vojne baze koje se nalaze u Iraku. Procena broja žrtava i šteta je u toku. Zasada je dobro! Imamo najmoćniju i dobro opremljenu vojsku bilo gde u svetu! Daću izjavu sutra ujutru", napisao je prvi čovek SAD.

(Kurir.rs/Blic, Foto: Profimedia)

Kurir