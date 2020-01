UHVATILI SMO ČUDOVIŠTE, UNIŠTILI SMO GA! Tramp o ubistvu Sulejmanija: Planirao je napad na ambasadu SAD u Bagdadu! VIDEO

"Reći ću ovo - uhvatili smo totalno čudovište. Uništili smo ga. To je trebalo da se dogodi mnogo ranije. To smo učinili jer su nameravali da dignu u vazduh našu ambasadu. Uradilo smo to i iz drugih očiglednih razloga. Neko je poginuo, jedan od naših ljudi iz vojske je poginuo. Ljudi su teško ranjeni samo nedelju dana ranije", rekao je Tramp, prenosi portal Politiko.

Nešto kasnije, na mitingu u okviru svoje predizborne kampanje u Toledu u Ohaju, Tramp je rekao da je Sulejmani planirao napade na više američkih ambasada.

"Sulejmani je aktivno planirao nove napade i ozbiljno razmatrao naše ambasade, ne samo ambasadu u Bagdadu, ali mi smo ga zaustavili", poručio je predsednik svojim biračima.

Tramp je, kako konstatuje Rojters, ubistvo Sulejmanija pretvorio u temu svoje kampanje.

Tramp je veći deo govora u Toledu posvetio braneći svoju naredbu da iranski general bude odbijen i odbacujući kritike demokrata koji tvrde da je prekoračio ovlašćenja, dodaje britanska agencija.

Opozicione demokrate i pojedini republikanski članovi Kongresa oštro su kritikovali Trampa i njegove saradnike zato što su odbili da otkriju kakva je "neposredna opasnost" pretila od Sulejmanija u trenutku kada je ubijen u automobilu kojim se vozio na aerodromu u iračkoj prestonici prošle nedelje, napominje Glas Amerike.

Zvaničnici Trampove administracije prethodno su krivili komandanta elitne jedinice Kuds iranske Revolucionarne garde za ubistvo američkih vojnika i jednog radnika pod ugovorom, koga je Tramp pomenuo, kao i za podsticanje nemira u Iraku i Libanu, ali nisu želeli da otkriju specifične razloge za ubistvo Sulejmanija.

Jedan visoki zvaničnik Pentagona izjavio je da, kada su Trampu predstavljene opcije kako da se odgovori na iransku pretnju, drugi predlozi, pored ubistva Sulejmanija, sadržali su mogućnost daleko više žrtava.

Neki američki zvaničnici veruju da je Iran planirao da ubije američke vojnike balističkim raketama kojima su napadnute baze u Iraku u sredu rano ujutru, iz osvete zbog ubistva Sulejmanija.

Tramp je u sredu u Beloj kući objavio uvođenje novih ekonomskih sankcija protiv Teherana.

Američki potpredsednik Majk Pens izjavio je za TV mrežu NBC da je iranska namera bila da se ubiju Amerikanci.

"Imamo obaveštajne podatke koji potvrđuju da je to bila namera Iranaca", rekao je Pens.

Pre Pensa, takvu ocenu je izneo i načelnik združenih generalštaba američke vojske, general Mark Majli.

On je novinarima u Pentagonu rekao da su projektili pali "dovoljno blizu" osoblja i opreme u bazi u Iraku.

"Na osnovu onoga što sam video i znam, nameravali su da izazovu strukturalnu štetu, unište vozila, opremu i avione i ubiju vojno osoblje u bazi".

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA / Iranian supreme leader office, AP/ Andrew Harnik

Kurir