HAOS NA ULICAMA TEHERANA: Protesti zbog rušenja aviona! Tramp podržao demonstrante! (FOTO, VIDEO)

Priznanje iranskih vlasti da su greškom srušili ukrajinski putnički avion i ubili 176 putnika i članova posade izazvalo je velike demonstracije u Teheranu.

Više hiljada ljudi se okupilo ispred kapija univerziteta "Amir Kabir" noseći slike stradalih putnika i cepajući fotografije ubijenog generala Kasema Sulejmanija.

foto: EPA/Abedin Taherkenareh

Slogani

"Vrhovni vođo, podnesi ostavku! Podnesi ostavku!", poručivali su demonstranti verskom lideru ajatolahu Aliju Hamneiju.

"Stidi se! Beži iz zemlje! Smrt diktatoru!", uzvikivali su.

foto: Profimedia

Kako prenosi Rojters, iranska agencija Fars u retkom izveštaju o antivladinim protestima u Iranu javila je da su demonstranti u Teheranu uzvikivali slogane protiv najviših državnih zvaničnika, nakon što su vlasti priznale da je raketom oboren ukrajinski putnički avion.

U jednom trenutku policija je rasterala demonstrante koristeći suzavac.

Podršku demonstrantima pružio je i američki predsednik Donald Tramp. - Hrabri i napaćeni narode Irana, bio sam uz vas od početka mandata i moja vlada će nastaviti da vas podržava. Pratimo vaše proteste pažljivo. Vaša hrabrost je prava inspiracija - napisao je Tramp na Tviteru, i to i na engleskom i na persijskom.

foto: Profimedia

On je dodao i da vlasti Irana moraju da dozvole borcima za ljudska prava da izveštavaju o demonstracijama.

"Ne sme da dođe do još jednog masakra mirnih demonstranata, niti sme da dođe do isključivanja interneta. Ceo svet vas gleda", poručio je on.

Na udaru... Ali Hamnei foto: Profimedia

Hapšenje

Iranske vlasti nakratko su zadržale u pritvoru britanskog ambasadora u Teheranu Roba Makera, saopštilo je britansko ministarstvo spoljnih poslova.

"Hapšenje našeg ambasadora u Teheranu, bez osnova ili objašnjenja, grubo je kršenje međunarodnog prava", upozorio je šef britanske diplomatije Dominik Rab.

Saveznici pomogli američkoj vojsci IZRAELSKI OBAVEŠTAJCI POMOGLI U LIKVIDACIJI GENERALA Izrael je pomogao SAD u operaciji u kojoj je ubijen moćni vođa iranske elitne jedinice Kuds, general Kasem Sulejmani, javio je NBC. Kako je navedeno, jevrejska država je bila umešana u operaciju izvedenu 3. januara, pruživši Amerikancima ključne obaveštajne podatke. To je pomoglo da se potvrde informacije koje su dali dostavljači na sirijskom aerodromu, da se Sulejmani ukrcao u avion koji je leteo noću od Damaska do Bagdada. NBC se poziva na dva izvora upoznata s operacijom i neimenovane zvaničnike SAD.

Kurir.rs/ Foto: EPA/Abedin Taherkenareh, AP/Andrew Harnik

Kurir