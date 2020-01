TIHI REFORMATOR IZ SENKE: Evo kako ruski mediji predstavljaju kandidata za novog ruskog premijera (VIDEO)

Predlog bi trebalo da bude razmotren u Državnoj dumi, saopštila je pres služba Kremlja.

"Predsednik Vladimir Putin održao je radni sastanak sa Mihailom Mišustinom i pozvao ga da preuzme mesto premijera. Nakon što je obezbedio saglasnost, on je podneo Mišustinovu kandidaturu za mesto premijera na razmatranje u Državnoj dumi", poruka Kremlja RIA Novosti.

Ranije je premijer Dmitrij Medvedev najavio ostavku vlade u punoj snazi. Nakon toga, Putin je objavio nameru da stvori novu funkciju u Savetu bezbednosti Rusije - zamenika predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije. Medvedev će preuzeti ovu poziciju.

Trenutna vlada vršiće dužnosti do formiranja novog kabineta.

Mišustin, doktor ekonomskih nauka, rođen je 3. marta 1966. godine u Moskvi. U avgustu 1998. postao je zamenik šefa Državne poreske službe Rusije, od 1999. do 2004. - zamenik ministra za poreze i carine. Zatim je do 2006. bio šef Federalne agencije za katastar nepokretnosti, a od 2007. do 2008. bio je na čelu Federalne agencije za upravljanje posebnim ekonomskim zonama.

U martu 2008. godine otišao je u poslovni sektor, preuzevši mesto predsednika kompanije UFG, jedne od najvećih kompanija koje posluju u Rusiji u oblasti upravljanja imovinom, direktnim ulaganjima i fondovima uzajamnog ulaganja zajedno sa Deutsche Bankom.

Postavljen je za šefa Federalne poreske službe 6. aprila 2010.

Odlikovan je Ordenom za zasluge za Otadžinu IV stepena (2015), Ordenom časti (2012).

Iz drugog izvora, Lenta.ru, dodajemo ovu napomenu o Mišustinu: "Svo vreme dok je radio u vladinim agencijama Mišustin je bio proglašen jednim od najprogresivnijih lidera: aktivno je uvodio nove metode rada i insistirao na automatizaciji procesa. Zahvaljujući njemu, u Rusiji su uvedeni elektronski potpisi i identifikacioni broj poreskih obveznika (TIN), a „poreske“ grane su prešle u režim rada „jednog prozora“.

U isto vreme, Mishustin nije bio u stanju da ukloni reputaciju poreske službe kao „grabežljivog odeljenja“ - preduzetnici su se žalili na preveliki broj čekova i poteškoće u radu sa Federalnom službom za poreze. Često su „poreske vlasti“ bile ravnopravne sa organima za sprovođenje zakona.

Sam Mišustin je negirao ove navode, insistirajući na tome da se ukupan broj inspekcija odeljenja značajno smanjio i da sam odeljenje želi da postane "prijateljskiji prema ruskom poslu".

