DMITRIJ MEDVEDEV PRVI PUT O OSTAVCI: Objasnio razloge zašto je morao da ode!

Bivši premijer Rusije Dmitrij Medvedev objasnio je zašto je doneta odluka o ostavci vlade. On je naveo da se to desilo zbog potrebe da se predsedniku obezbedi mogućnost razmatranja i donošenja odluka u okviru ažuriranja političkog sistema, bez obzira na neke druge faktore, uključujući faktor vlade, kao i u kontekstu trajanja aktuelnog sastava kabineta.

"Što se tiče pitanja zašto, istaći ću dva momenta. Prvo i osnovno, što sam rekao kada smo se sastali sa predsednikom posle njegovog obraćanja 15. januara ove godine, da su u obraćanju istaknuti toliko ambiciozni zadaci za revidiranje političkog sistema, u izvesnoj meri, čak i promena balansa snaga u zemlji, to se odnosi i na Vladu i na parlament, delimično i na predsednika i pravosudni sistem.

Da bi se donele sve ove odluke, predsednik mora biti apsolutno slobodan da ih razmatra i donosi, ne uzimajući u obzir nikakve druge faktore, uključujući i faktor vlade", objasnio je Medvedev u intervjuu za Prvi kanal odgovarajući na pitanje kako i zašto je doneta odluka o ostavci.

Medvedev je istakao da su dve vlade koje je predvodio trajale gotovo osam godina.

"To je ogroman period (Medvedev je bio premijer od 2012. do 2020). U novijoj istoriji Rusije ovo se desilo prvi put. Ušao sam, da tako kažem, u istoriju i sovjetskog perioda, pa čak i carstva, ali iskreno rečeno, niko se nije bavio tim pitanjima tako dugo", rekao je bivši premijer.

Medvedev je istakao da je, sve u svemu, zadovoljan radom Vlade, uzimajući u obzir krizu i sankcije.

Bivši premijer je istakao da je ključni zadatak nove vlade na čelu sa Mihailom Mišustinom rast realnih prihoda građana.

S tim u vezi, on je pomenuo prvi talas svetske finansijske krize, kada su naglo pale cene energenata, što je, "naravno, odmah pogodilo budžet i mnoge programe". Bivši premijer je istakao da su nakon ponovnog ujedinjenja Krima sa Rusijom usledile sankcije, koje su "prilično bolno pogodile ekonomiju", a vlada je počela da se bavi temom zamene uvoza, "jer je čitav niz proizvoda odsečen od Rusije".

"S druge strane, polagali smo nade u zamenu mnogih vrsta robe, hrane na našim policama, na policama prodavnica i jednostavno u stvaranje novih ruskih proizvoda i robe. To je takođe bio vrlo ozbiljan i veliki posao", naglasio je Medvedev.

Prema njegovom mišljenju, prema ostavci vlade se treba odnositi apsolutno spokojno.

"U tome nema ništa neobično. To se dešava u celom svetu, dešava se i u našoj zemlji. Možda to poslednjih godina nije bilo baš uobičajeno, ali svejedno, to je sasvim običan događaj", smatra Medvedev.

"A kada je predsednik predložio da budem zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, a predsednik po Ustavu predsedava (Savetom bezbednosti), naravno da sam se složio, jer mi se čini da je to važan i neophodan posao", ocenio je Medvedev.

On je napomenuo da Savet bezbednosti priprema „najvažnije odluke u oblasti bezbednosti, obezbeđivanja suvereniteta zemlje za predsednika“.

Ostavka ruske vlade

Vlada Rusije i premijer Dmitrij Medvedev 15. januara su najavili da podnose ostavku, nakon obraćanja predsednika Putina Saveznoj skupštini, u kojoj je on izneo niz fundamentalnih izmena Ustava: tako je Vladimir Putin predložio da Državna duma dobije pravo ne samo da razmatra, već i da odobrava kandidaturu premijera. Nekoliko sati kasnije, predsednik je predložio da na čelu kabineta Vlade bude Mihail Mišustin.

Sledećeg dana parlament je odobrio Mišustina kao premijera. Za njegovu kandidatura je glasalo 383 poslanika, protiv nije bio niko, a uzdržao se 41 poslanik.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Foto: Profimedia

Kurir