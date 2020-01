ISPOVEST SRBA KOJI BORAVE U KINI! Evo kako izgleda život u zemlji u kojoj je koronavirus ODNEO VIŠE OD 20 ŽIVOTA!

Dok misteriozna bolest hara Kinom, odnosi živote i uzrujava planetu, Srbi koji žive tamo pričaju kako je danas biti u zemlji u kojoj vlada strah od nepoznatog virusa.

„Srbi u Kini ne plaše se koronavirusa, samo pažljivo pratimo instrukcije Ministarstva zdravlja“, priča za Sputnjik Vladimir Srdanović iz Pekinga, i dodaje da je u svetu zbog tog virusa mnogo veća panika, nego u samoj Kini.

Ipak, iako panika nije vidljiva, oprez i strah postoje. Kineski grad Vuhan, žarište koronavirusa, odsečen je od sveta, obustavljeni su letovi aviona, vozovi, linije autobusa i metroa. U toku je dezinfekcija ulica, a slične mere su uvedene i u gradu Huangangu na jugozapadu zemlje.

Bojan Krnetić iz Bačke Palanke živi u virusom ugroženom Šendženu, na granici sa Hong Kongom. Kaže da su građani u obavezi da prate tok dešavanja koja prenose kineski mediji.

„Pratimo uputstva, nošenje maske ovde je obavezno, oni su već imali kontakt sa raznim virusima, i znaju koliko je to važno. Preporuka je da ostanemo u kućama, ali to je nemoguće do kraja poštovati, jer ljudi rade. Pojačali su kontrolu na aerodromima i železničkim stanicama“, kaže Krnetić.

Dodaje da je najveći problem kretanje ljudi zbog dočeka Kineske nove godine.

„Doček je u petak, Kinezi su navikli da svi izađu na ulice i da proslave uz vatromet. Dodatni problem je i to što su mnogi koji rade u velikim gradovima otišli u rodni kraj, na selo, pa se lekari plaše da će virus tako stići i u druga mesta“, dodaje Krnetić.

Vladimir Srdanović, koji živi u glavnom gradu Kine, kaže da svake godine i u Kini haraju različiti tipovi virusa gripa. Iako je potvrđeno da u jugoistočnom delu zemlje ima 570 zaraženih, situacija u Pekingu je za sada mirna:

„Što se tiče severa i zapada, ovde gotovo da uopšte nema koronavirusa. Ima ga samo u delu urbanih sredina, gde su ljudi u kontaktu sa velikim vodama Indijskog okeana i Žutog mora. To su gradovi Guangdžou, Vendžou, Hangdžou, Vuhan, Šangaj i Šendžen, koji su dosta u kontaktu sa ljudima koji dolaze sa druge strane mora. Tu postoji veća koncentracija inficiranih“.

On svedoči da preterane panike nema, čak ni u delovima zemlje u kojima je virus registrovan. To što je obustavljen saobraćaj, ne treba shvatiti kao kataklizmu, već samo pokušaj da se spreči širenje virusa.

„Svi koji putuju trenutno su u čekaonicama i čekaju bolje vreme, da bi mogli da polete. Svi putnici koji nisu iz Vuhana, pogotovo stranci, podvrgnuti su testiranjima, da kojim slučajem nisu zaraženi koronavirusom. Trenutno je u Vuhanu sve zatvoreno, iz prostog razloga da bi se ljudi koji se trenutno nalaze u tom gradu trijažirali, da bi mogli da napuste tu oblast gde je trenutno žarište“, objašnjava Srdanović.

On dodaje da su stanovnici Pekinga, kao i svih velikih gradova, uvek u kontaktu sa svim organizacijama u okviru Ministarstva zdravlja Kine, koje ih redovno putem SMS poruka obaveštava kako da se ponašaju u slučaju povećane zagađenosti vazduha.

„U ovom slučaju preporučuju maske sa filterima, štaviše, svuda ih dele besplatno. Ako se ljudi kreću u grupama ili idu na mesta gde su gužve, kao što su bioskopi, pozorišta, autobuske stanice, preporučuje se da nose maske iz preventivnih razloga“, kaže naš sagovornik.

