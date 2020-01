OVO JE PRIČA NAJTRAŽENIJEG BEGUNCA NA SVETU: Čekao je presudu, a onda je ušao u kutiju i spektakularno zbrisao! (VIDEO)

"Nisam pobegao od pravde, nego od nepravde i političkog progona", zavapio je Gosn kome je bekstvo organizovao profesionalni tim. ljudi.

Gosn je sve do hvatanja bio jedan od najmoćnijih ljudi u svetskoj auto industriji, vladao je kompanijom koja je pod sobom imala Nisan, Reno i Micubiši i bio je jedan od samo par stranih direktora velike japanske kompanije.

Novinarima iz čitavog sveta se obraćao na četiri jezika, engleskom, arapskom, francuskom i portugalskom. Povremeno je njegov monolog izgledao kao govor nekog biznismena u Davosu, piše Njujork tajms.

Priča Karlosa Gosna nije ni lepa a izvori u kompaniji opisali su ga kao izrazito zlobnog i bahatog. Iako je od hapšenja optuživao nepravedni japanski pravosudni sistem, ipak je prošle jeseni platio milion dolara kako bi se slučaj, kao obična građanska parnica, prebacio u Ameriku. Taj potez je značio da, bez obzira na ishod procesa, Gosn narednih deset godina ne sme da vodi nijednu kompaniju. Gosn time nije priznao krivicu, ali je praktično precrtao bilo kakvu mogućnost da više ikada vodi neki veliki svetski biznis.

Gosn je vlasnik nekoliko pasoša različitih država i sa svojom suprugom Karol, koju takođe čeka nalog za hapšenje u Japanu, bukvalno je zaglavio u Libanu, gde imaju porodicu i vlasnici su nekoliko nekretnina. Ali, ni tamo nisu potpuno sigurni do kaznenog progona, jer je Gosn već dobio poziv libanskih tužitelja za ispitivanje kako bi se utvrdilo kako je tačno pobegao iz Japana. I Francuska ga istražuje i pokušava da utvrdi da li je koristio novac Renoa kako bi organizovao ekstravagantnu žurku u palati Versaju 2016. godine kada je slavio svoj drugi brak i 50. rođendan svoje supruge Karol. Dekadentna žurka je bila tematska u stilu Marije Antoanete. Naime, Reno je baš te godine, pod Gosnovim vođstvom, palati Versaj donirao 2.3 miliona evra, a dogovor je navodno bio da donator palatu zauzvrat može koristiti za jedan svoj događaj u vrednosti 25 posto doniranog iznosa. Gosn je to, umesto za potrebe kompanije, iskoristio za svoj privatni luksuzni događaj.

Nisan ga pak tereti da je proneverio milione dolara iz kompanije kako bi kupovao jahte i vile za članove svoje porodice i delio im novac, što Gosn naravno negira. Gosn kaže da u bilo kojoj drugoj državi zbog takvih optužbi sigurno ne bio bio mesecima u pritvoru, kao da je, kako kaže, terorista. Gosn je za vreme konferencije za novinare pokušavao da opravda sumnjive privatne troškove u svojoj bivšoj kompaniji, ali je koristio obranu koja je vrlo uobičajna u korporativnom svetu - transakcije su potpisivali drugi direktori, a ne on. Otkako je uhvaćen u Japanu 2018., Gosn i njegovi saradnici vrlo su agresivno u javnost nastojali da guraju njegovu stranu priče i usput napadali sve njegove kritičare. Unajmio je advokate na tri kontinenta, pa čak i održao sastanke sa holivudskim producentima da naprave film o njegovoj pravnoj bitki.

Njegovo privatno i poslovno carstvo se urušilo nakon što je uhvaćen na tokijskom aerodromu prilikom povratka s putovanja u Liban. Direktno sa aerodroma odveden je u pritvor, gde su ga nedeljama držali u maloj samici. Bilo mu je dozvoljeno tuširanje dva puta nedeljno i dnevna šetnja od 30 minuta. Prema njegovim navodima, tužitelji su skrivali dokaze od njega i nisu mu dali da kontaktira suprugu u Libanu. Pušten je uz kauciju, ali je u aprilu opet završio u zatvoru jer je najavio da će razgovarati s novinarima. U jesen su ga advokati upozorili da bi se suđenje moglo razvući na pet godina, što mu se nije svidelo. A onda je 29. decembra organizovao neviđeni beg iz Japana. Još nije poznato kako je tačno uspeo da izbegne sva obezbeđenja i restrikcije s obzirom da je bio u kućnom pritvoru pod kaucijom, ali zna se da je vozom prvo išao od Tokija do Osake, pa odseo u hotelu blizu aerodroma Kansai.

Prema pisanju turskih medija, gde je bila Gosnova prva stanica bega, na aerodromu u Osaki je prokrijumčaren u velikoj kutiji. Ta je kutija ukrcana u prostor za prtljag privatnog aviona, u koji se moglo ulaziti i izlaziti iz putničkog prostora. Dva operativca koja su radila sa Gosnom rekli su osoblju da ih ne uznemiravaju. Nakon poletanja, Gosn je izašao iz kutije i prebacio se u putnički prostor u kojem se nalazio krevet i bio je odvojen od prednjeg dela aviona sa zaključanim vratima. Let do Istanbula trajao je 12 sati, kada je avion po kiši sleteo na aerodrom Ataturk. Odmah do aviona se zaustavio auto i odvezao se do drugog aviona koji je bio u blizini. U autu je bio Gosn, a drugi avion je odleteo u Bejrut.

Najmanje 15 ljudi bilo je uključeno u ovu operaciju, a prema izvorima Njujork tajmsa, neki od njih nisu ni znali koga krijumčare iz Japana. Navodno im je rečeno da je to akcija spašavanja otetog deteta.

