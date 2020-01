ISPLIVAO ŠOKANTNI SNIMAK TRAMPA: Oslobodite se ambasadorke Jovanović, izbacite je sutra! Ne zanima me! (VIDEO)

U danas objavljenom audio snimku američkog predsednika Donalda Trampa sa donatorske večere 2018. godine čuje se kako on energično govori o otpuštanju tadašnje ambasadorke u Ukrajini Mari Jovanović i u jednom trenutku kaže: "Oslobodite je se!"

Skoro 90 minuta dug snimak javno je podelio advokat Leva Parnasa, biznismena rođenog u tadašnjem Sovjetskom Savezu, koji je nakon toga radio sa Trampovim advokatom Rudijem Đulijanijem na smeni Jovanović, koja je konačno usledila u aprilu 2019. godine.

Mari Jovanović foto: EPA

"Izbacite je sutra. Ne zanima me. Uradite to, ok", čuje se kako Tramp govori na snimku, prenosi CNN. Novinari tog medija preslušali su snimak, ali nisu mogli da identifikuju druge govornike osim Trampa. Snimak donosi novi fokus na povezanost američkog predsednika sa parnasom, za koga tvrdi da ga nikada nije upoznao, kao i na Trampovu želju da skloni Mari Jovanović što je jedna od optužbi u procesu za njegov opoziv.

Parnasov advokat Džozef Bondi napisao je danas na tviteru da je snimak načinio drugi Đulijanijev saradnik Igor Fruman i podelio ga sa Parnasom odmah posle večere. Bondi je dodao da biznismen ima još snimaka predsednika SAD. Tokom diskusije Tramp je upitao osobu koja bi mogla da bude Parna koliko dugo bi Ukrajina mogla da izdrži borbu protiv Rusije.

"Bez nas ne mnogo dugo", čuje se kako odgovara Parnas, dok druga osoba dodaje "oko 30 minuta". Nekoliko meseci kasnije, Tramp je ukinuo vojnu pomoć Ukrajini. Osoba za koju se veruje da je Parnas zatim kaže da bi trebalo početi sa "uklanjanjem ambasadorke Jovanović, koja je ostatak Klintonove administracije".

Na pitanje Trampa da li misli na ambasadora u Ukrajini, osoba za koju se veruje da je Parnas odgovara: " Da, ona ide okolo i svima priča - sačekajte, on će biti opozvan". Nakon smeha za stolom, čuje se kako neko kaže: "Ona će otići sutra". Oko 10 sekundi kasnije, Tramp je ljutito rekao: "Oslobodite se nje, Izbacite je sutra. Izbacite je, ok. Uradite to".

Savezno tužilaštvo u Njujorku optužilo je u oktobru Parnasa i Frumana za zloupotrebu finansiranja kampanje, a oni su se izjasnili da nisu krivi.

