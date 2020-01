TOMAS MARKL NE PRESTAJE DA KRITIKUJE ĆERKU I ZETA: Megan i Hari su povredili kraljicu, postiđen sam!

"Postiđen sam, žao mi je kraljice", rekao je Markl za jutarnji šou ITV "Dobro jutro, Britanija".

Dodao je da ne razume zašto su Hari i Megan tako naglo odlučili da napuste kraljevske dužnosti.

"Njihova odluka je vrlo zbunjujuća i ne verujem da bilo ko razume kako i zašto se to desilo. Razlaz za kraljevstvom će izazvati još veće probleme", rekao je Markl, prenosi Rojters.

Tomas Markl, koji nije bio ni na Harijevom i Meganinom venčanju, rekao je da i dalje voli svoju ćerku i da je razočaran što su se otuđili.

"Zaista mi nedostaje moja ćerka", rekao je Markl.

Kaže, međutim, da je spreman da se nađe na sudu sa ćerkom u procesu u kojem je Megan tužila novine "Mail on Sunday".

"Ukoliko dođe do toga da se nađemo u sudnici, to bi bilo odlično, konačno ću ih videti", rekao je Markl, koji do sada nije upoznao ni Harija ni svog unuka.

Markl kaže i da je Hari trebalo da ga poseti i zatraži ruku njegove ćerke.

Upitan šta bi mu rekao ukoliko bi se čuo sa njim, Tomas Markl je odgovorio: "Rekao bih mu, budi čovek i dođi dole (u Meksiko) da me vidis".

