VIRUS SE ŠIRI, DŽABA VAM KARANTIN! Na delu je mnogo gori scenario od onog iz 2003. kada je bio SARS! PODACI BEZ CENZURE

Do utorka ujutro registrirano je preko 4.500 oboljelih, od čega njih više od 50 u šesnaest gradova izvan Kine, a do sada je od komplikacija izazvanih virusom u Kini umrlo preko 100 osoba.

Kina ima 31 provinciju, a oboleli nisu registrovani samo u dve. Kako je u subotu počela proslava kineske Lunarne Nove godine 400 miliona kineskih građana krenulo je ili je trebalo krenuti iz gradova u kojima žive i rade ponajviše u posetu zavičaju iz kojeg su potekli oni ili njihovi roditelji. Ta najveća svetska migracija koja je ove godine trebalo da traje do 30. januara delomično je onemogućena nekom vrstom karantina, ili bolje rečeno ograničenja kretanja za 60 miliona građana od kojih najveći broj živi u provinciji Hubei gde se i nalazi Vuhan.

VIRUS SE MOŽE PRENETI I U VREME INKUBACIJE

Kineski ministar zdravstva objavio je u nedjelju da koronavirus iz Vuhana može biti prenesen i u vrijeme inkubacije, kada zaraženi još ne pokazuju nikakve simptome bolesti, što je izazvalo pravu konsternaciju u krugovima eksperata širom sveta. Jedan od vodećih američkih epidemiologa Dr. Entoni Foči javno je zatražio od kineskih vlasti dodatne dokaze za tu tvrdnju te izrazio želju da američki eksperti dođu u Kinu kako bi i sami proverili postupak kojim je to utvrđeno.

Američki CDC (Centers for Disease Control and Prevention) još ne priznaje da je širenje zaraze moguće dok virus inkubira.

SARS kojim je u prvoj polovini 2003. zaraženo nešto više od 8.000 ljudi u 26 država, a umrlo njih 835, prenosio se između ljudi tek u drugoj nedelji bolesti kada je većina obolelih već bila smeštena u bolnice. To je razlog zbog čega je nakon primene odgovarajuće zaštite epidemija bila svladana u roku od četiri meseca od njenog izbijanja.

SARS je verovatno započeo prenosom virusa sa šišmiša preko drugih životinja na čoveka u kineskoj južnoj provinciji Guandong. Najveći broj umrlih bio je u Kini, njih 368, u Hong Kongu je umrlo 304 ljudi, a u Kanadi njih 44 gde je i smrtnost bila najveća, čak 18 odsto od svih obolelih.

TROŠAK UZROKOVAN SARS-OM IZNOSIO 40 MILIJARDI DOLARA

U vreme epidemije SARS-a, kada se još uvek nije znalo na koji se način virus prenosi, većina ljudi koji nisu imali lično iskustvo ovakvih epidemija jednostavno ne razume zašto su kineske vlasti zbog epidemije koronavirusa iz Vuhana, za razliku od one uzrokovane SARS-om, preduzele brze i radikalne mere bez presedana kako bi što više ograničile širenje epidemije.

Džong-Va Li i Vorvik Dž. Mekibin objavili su 2004. studiju „Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak“ (Učenje od SARS-a: Priprema za sledeću epidemiju).

Prema njihovom mišljenju negativan učinak epidemije SARS-a na BDP u 2003. godini iznosio je 2,36 postotnih bodova u Hong Kongu, 1,05 u Kini, 0,49 u Tajvanu, te 0,47 u Singapuru. Negativni kumulativni efekt na BDP za razdoblje od 10 godina za Hong Kong je iznosio 3,21, a za Kinu 2,34 postotna boda.

Njihov je model pokazao kako je trošak SARS-a za svetsku ekonomiju 2003. dosegao 40 milijardi američkih dolara. Najviše su bili pogođeni turizam, avionski prevoz i maloprodaja, ali zbog opšte bezbednosti, odustajanja od potrošnje i odgađanja investicija stradali su u većoj ili manjoj meri i ostali delovi ekonomije.

Gebrijel Lijang, šef katedre za javno zdravstvo Univerziteta u Hong Kongu, napravio je model prema kome je broj obolelih od koronavirusa iz Vuhana do sada dosegao 44.000 uključivši i one koji nemaju nikakve simptome, ali su zarazni za druge. Prema njegovom modelu rezultat širenja epidemije je isti bez obzira primjenjuje li se ili ne primjenjuje karantin gradova i celih područja, a broj obolelih u jednom i drugom slučaju udvostručavaće se svakih 6,2 dana.

PANDEMIJU MOGU SPREČITI JEDINO DRAKONSKE MERE

On je uvjeren da će uprkos karantinu u kojoj je provincija Hubei uskoro eskalirati lokalne epidemije u Pekingu, Šangaju, Guangdžou i Šenženu.

Vrhunac epidemije u tim i drugim velikim kineskim gradovima trebaolo bi da usledi u drugoj polovini aprila ili prvoj polovini maja kada bi na primer u Čungkingu broj novoobolelih mogao biti i 150.000 dnevno.

Jedino što može sprečiti globalnu pandemiju su drakonske mere zabrane putovanja, prestanak rada svih škola i fakulteta, zabrana svih vrsta javnih okupljanja i rad od kuće kad god je to moguće.

Kinesko ministarstvo finansija danas je odvojilo 8,7 milijardi američkih dolara u fond namenjen borbi protiv koronavirusa. Iz svega dosada poznatog te iz studija koje su napravljene o epidemiji i posledicama SARS-a možemo zaključiti da je pred nama daleko ozbiljnija epidemija od one iz 2003. godine, da će od ove oboleti nemerljivo veći broj ljudi nego od SARS-a, kojim je bilo zaraženo nešto više od 8.000 ljudi te da će to imati enormne posledice na ekonomski rast celog niza država, a najviše će stradati sektori turizma, trgovine, prevoza i transporta, dok će najviše profitirati lanac snadbevanja u zdravstvu.

Globalna cena epidemije SARS-a bila je 40 milijardi dolara. Cena epidemije koronavirusa iz Vuhana već je do sada premašila taj iznos samo kroz nerealizovane prihode kineskih kompanija u nedelji u kojoj se slavi Lunarna Nova godina. Kina je pretprošle godine imala ukupni turistički prihod od 5.970 milijardi, a sada je već vrlo izvesno da će doći do naglog usporavanja kineske ekonomije što će i bez globalne pandemije koronavirusa imati ozbiljne ekonomske posledice za svet u celini.

