VELIKA BRITANIJA SUTRA NAPUŠTA EU: Više ništa neće biti isto, ali ni tu nije kraj pregovorima! (VIDEO)

Ujedinjeno Kraljevstvo je zajedno s Irskom postalo član Evropske ekonomske zajednice (EEZ) ne tako davne 1985.

Posle referenduma

Pre razlaza koji će označiti novu eru u odnosima Brisela i Londona, u sredu je u Evropskom parlamentu održano glasanje kojim su poslanici potvrdili uslove sporazumnog razlaza. U pitanju je bila samo simbolična formalnost praćena dvosatnom debatom.

"Nedostajaće nam znanje, energija i smisao za humor britanskih poslanika", rekao je Gi Verhofstat, bivši belgijski premijer i koordinator Evropskog parlamenta za Bregzit.

Dočekao da napusti kancelariju u Briselu... Najdžel Faraž foto: Profimedia

Najdžel Faraž, lider britanske partije Bregzit, ostvario je svoj san sanjan 20 godina, koliko je proveo u Briselu, tokom kojih se borio za izlazak Britanije iz Unije. Nakon glasanja britanski poslanici su otpevali škotsku tradicionalnu pesmu „Auld Lang Syne“, koju je 1788. napisao Robert Berns, kao i „Leave a Light on“ (Tom Voker).

foto: EPA/Yves Herman

Posle referenduma o izlasku iz EU građani, u Velikoj Britaniji su dva puta izlazili na parlamentarne izbore. Iako su jasno podržali opciju razlaza s Briselom, to se neće dogoditi tako lako. Naime, već u petak u ponoć počinje da teče tranzicioni period od 11 meseci tokom kojih dve strane treba da usaglase buduće trgovinske sporazume.

O kakvom se izazovu radi, najavio je nemački šef diplomatije Hajko Mas, koji je poručio da će Britanija morati da napravi kompromis u važnim stvarima, poput prava potrošača i zaštite životne sredine, ukoliko želi da zadrži pristup jedinstvenom tržištu EU.

foto: Kurir

Poruka iz Berlina

"Do kraja godine moramo da budemo jasni kada se radi o obliku naših odnosa. Svi želimo nulte tarife i nulte trgovinske barijere, ali to takođe znači i nulti damping i nultu nelojalnu konkurenciju. Bez sličnih standarda za zaštitu naših radnika, potrošača i životne sredine ne može doći do punog pristupa najvećem jedinstvenom tržištu na svetu. Moraćemo da vodimo pregovore o svojim ekonomskim odnosima nakon bregzita na način koji neće štetiti Evropskoj uniji", napisao je Mas u autorskom tekstu za nemački Cajt.

KLJUČNO PITANJE GRANICE U IRSKOJ Velika Britanija i EU će imati kopnenu granicu u Irskoj. U pitanju je granica dužine 500 kilometara sa 400 putnih prelaza, koju dnevno pređe minimum 30.000 ljudi. Najviše spoticanja u sporazumu o bregzitu bilo je oko granice u Severnoj Irskoj. Mišel Barnije, pregovarač EU, izjavio je da je nužna provera robe koja ulazi u Severnu Irsku iz Velike Britanije. Prema sporazumu o bregzitu, Severna Irska će slediti pravila EU o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima - a ostatak Velike Britanije ne. Takođe, Ujedinjeno Kraljevstvo će napustiti carinsku uniju EU, dok će Severna Irska nastaviti da primenjuje evropske carinske propise u svojim lukama. To znači uvođenje novih kontrolnih punktova i postupaka za trgovinu robom između Severne Irske i ostatka Velike Britanije. Način kontrole robe biće jasan tek pri završetku tranzicionog perioda, koji ističe krajem 2020. godine.

Kurir.rs/ Foto: Profimedia

Kurir