STRAH OD ŠIRENJA KORONAVIRUSA: Avio-kompanije smanjuju ili prekidaju saobraćaj sa Kinom!

Svetske avio-kompanije nastavljaju da obustavljaju ili ograničavaju saobraćaj sa Kinom, a među poslednjima koji su to učinili je i Er Frans.

U kompaniji su naveli da je smanjena potražnja, pa će od sada dnevno imati samo jedan let za Peking i jedan za Šangaj.

Nemačka Lufthansa otkazala je sve letove u Kinu do 9. februara, potvrdila je portparolka kompanije u Frankfurtu. Dodala je kako se te mere primenjuju i na njihove ogranke u Švajcarskoj i Austriji.

Kompanija Ameriken Erlajnz drugi je američki avioprevoznik koji je obustavio deo letova za Kinu zbog koronavirusa. Otkazali su liniju Los Anđeles - Šangaj kao i Los Anđeles - Peking, i to do 27. marta. Navedeno je da to rade zbog smanjenje potražnje za tim letovima.

Avio-kompanija Britiš Ervejz takodje je obustavila sve direktne letove iz Kine i u tu zemlju zbog širenja koronavirusa.

Kako prenosi BBC, odluku je donelo britansko ministarstvo spoljnih poslova i savetovali su svim putnicima da odgode sva bitna putovanja u Kinu.

Zbog koronavirusa u Kini su umrle 132 osobe, a zaraženo je gotovo 6.000 ljudi. Potvrđeno je 47 slučajeva zaraze u 16 drugih zemalja uključujuci Tajland, Francusku, SAD i Australiju.

Smrtnih slučajeva izvan Kine zasad nema.

RUSIJA PREKINULA ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ SA KINOM

Rusija je prekinula železnički saobraćaj sa Kinom, osim voza na relaciji Moskva-Peking kako bi sprečila širenje novog koronavirusa.

"Od ponoći prekidamo železnički saobraćaj sa Kinom. Jedino će saobraćati vozovi na liniji Moskva-Peking i Peking Moskva", saopštila je potpredsednica ruske Vlade Tatijana Golikova.

Golikova je dodala da će Rusija do petka doneti odluku o vazdušnom saobraćaju sa Kinom.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA / Telenews

Kurir