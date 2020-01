POČINJE ODLUČUJUĆI NAPAD NA TRAMPA! Soba u kojoj se sve odigralo...

Knjiga bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Džona Boltona „Soba u kojoj se sve odigralo“ — poslednji je i odlučujući adut američkih Demokrata u proceduri za smenu Donalda Trampa.

Sam Bolton, koji je prevalio dug put od „zadrtog, brkatog jastreba“ do „spasioca republike“ u očima brojnih američkih Demokrata i njima naklonjenih medija, u knjizi u kojoj kritikuje Trampa potvrđuje glavni argument u procesu impičmenta — da je šef Bele kuće tražio od Ukrajine da u zamenu za vojnu pomoć otvori istragu protiv bivšeg potpredsednika SAD Džoa Bajdena.

Boltonova "Soba u kojoj se sve odigralo" — krajnji domet napada na Trampa

U trenucima kada se činilo da će republikanska većina u Gornjem domu Kongresa — Senatu sigurno osloboditi Trampa svih optužbi, dokaz da bi moglo doći do preokreta nalazi se u izjavi nekih republikanskih senatora da bi ipak mogli dozvoliti Demokratama da pozovu Boltona da svedoči, iako je prvobitni dogovor bio da neće biti svedoka.

„Međutim, ’Soba u kojoj se sve odigralo‘ i Boltonovo eventualno svedočenje pred Senatom ne može pomoći Demokratama da smene Donalda Trampa“, smatra advokat Branko Pavlović, odličan poznavalac američkih političkih prilika.

Prema njegovim rečima — Bolton je pomalo specifičan zbog toga što je on lično „vrlo ideološki obojen čovek“, koji nije samo birokrata na nekom višem nivou državnog aparata, nego sebe vidi i kao ideologa najbrutalnijeg i najotvorenijeg imperijalizma.

Besmislica i u sadržinskom i u proceduralnom smislu

„On sebi može da dâ oduška koliko god hoće u svojim knjigama i izjavama, ali tu, prosto, nema dela. Ono što se Trampu stavlja na teret je potpuna besmislica i zbog toga je to, u sadržinskom smislu, izgubljena stvar za Demokrate“, kaže Pavlović za Sputnjik.

​I u proceduralnom smislu je izgubljena stvar za Demokrate, jer sve i da su u pravu — ne postoji nikakva politička situacija koja bi dovela do toga da se postigne potrebna većina u Parlamentu a to znači da značajan deo, gotovo trećina senatora Republikanaca, pređe na stranu demokrata.

„To je nemoguće, i Demokrate tu vode jednu priču koja će se sasvim sigurno završiti odbacivanjem impičmenta“, smatra naš sagovornik. Novo ime — stari jastreb

„Ne postoji nikakva mogućnosti da Tramp bude stvarno ugrožen u proceduri zbog Boltona, ali je Demokratama i to dovoljno kako bi pokušali da pokažu kako je republikanski sistem užasan i neće da se povinuje zakonima, dok će Republikanci nastaviti sa svojom osnovnom tezom kako je to pokušaj da se volja građana i Ustavni koncept Amerike sruši“, smatra Pavlović.

„Bolton tu ne može ništa da pridoda ili oduzme, osim što su Demokrate dobile novo ime čiji izveštaj se čeka, da bi priča mogla da se ’beskrajno vrti‘“, dodaje Pavlović.

Na pitanje zašto je Bolton kao krajnji desničar postao miljenik takozvanih američkih liberalnih krugova, Pavlović odgovara da postoji jedna dublja njegova povezanost sa Demokratama.

"Bolton je vrlo nezadovoljan Trampom zato što za vreme svog prvog mandata nije napravio nikakav ozbiljan rat. Bacio je nekih 100 raketa u Siriji, ubio je Sulejmanija, ali to je za Boltonove apetite krajnje nedovoljno“, smatra sagovornik Sputnjika.

​„Trebalo je, u najmanju ruku, krenuti u neku veliku kampanju, ako ne i nuklearno uništiti Severnu Koreju, onda ići u veliku kampanju protiv Irana i svakako biti vojno prisutniji u Siriji, gde praktično više američkih vojnika nema, a Venecuelu je trebalo okupirati“, dodaje Pavlović.

„Dakle — u Boltonovoj viziji sveta nema nikakve razlike od vizije sveta Hilari Klinton. Potpuno je isto. Oni se oko abortusa mogu razlikovati, ali oko bitnih stvari — američki imperijalizam i krupni kapital, oni su potpuno saglasni“, ocenjuje Pavlović.

Bolton i Demokrate — ista matrica

„Tako da to što su Demokrate prigrlile Boltona nije ništa novo, jer oni ga grle i kada su na površini ljuti protivnici, jer su deo iste matrice“, naglašava naš sagovornik.

„Razlika je jedino u tome što Bolton stvarno i misli to što govori, a Demokrate to ne misle, ali znaju da je to put da bogati budu još bogatiji“, smatra Pavlović.

Sve što se dešava od pokretanja impičmenta, prema Pavlovićevom mišljenju, sigurno ide naruku Trampu, zato što ne samo da okuplja sve glasače koji su glasali za njega da to opet učine, već i jedan broj neopredeljenih birača kojima cela priča deluje besmisleno.

Trampov zahtev — bezbednosno opravdan

„Kažete — ucenjivao si predsednika Ukrajine. Pa čitava spoljna politika Amerike je ucenjivanje. Oduvek. Kad god mogu. A inače, Tramp nije ucenjivao. Kada čitamo taj transkript, onda vidimo da je hteo da vidi da li postoji neka koruptivna veza u vrhovima američke administracije preko Bajdenovog sina“, kaže Pavlović.

„Reč je jednom bezbednosno opravdanom zahtevu da se to ispita i da se vidi u kojoj meri to postoji, a u tom slučaju bi to bio nedozvoljeni i potencijalni uticaj na opasnost po Ameriku“, smatra naš sagovornik.

„Inače, Bajden neće ni biti kandidat Demokrata na predsedničkim izborima, tako da cela ta priča će pasti u vodu“, ocenjuje Pavlović

„A sve to mnogo više koristi Trampu nego što može koristiti Demokratama“, zaključuje naš sagovornik i dodaje da čvrsto veruje da će predsednički kandidat Demokrata biti Berni Sanders, koji tu priču neće ni koristiti u kampanji.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir