IZAZVAO PANIKU, PA SKINUT SA LETA: Putnik odbio da skine gas musku sa lica, pa morao da napusti avion! (VIDEO)

Posada aviona je zatražila od putnika da skine gas masku jer je izazvao paniku među ostalim putnicima. On je to odbio da učini, a zbog ovog incidenta je let iz Hjustona prema Dalasu kasnio sat vremena.

Kasnije je problematični putnik ipak skinuo gas masku te je preusmeren na sledeći let, objavio je BBC.

"Pogledao sam i video muškarca kako ulazi u avion s gas maskom na glavi. To je bilo čudno. Ljudi su počeli pričati o njemu u avionu. Nismo mogli da vidimo njegovo lice niti da ga identifikujemo. Ljudi su bili zabrinuti jer je mogao uneti nešto u avion od čega bi ga gas maska zaštitila", rekao je Džozef Saj, koji je bio jedan od putnika.

Saj je rekao da je prvo pomislio da je pomenutog muškarca gas maska štitila od koronavirusa koji je usmrtio više od 300 ljudi, no maska nije imala filter, tako da je sve bilo besmisleno.

Kurir.rs/Klix.ba

Foto: Profimedia

Kurir