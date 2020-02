DŽONSON IMA IDEJU KAKO DA UJEDINI ZEMLJU POSLE BREGZITA: Njegov plan košta oko 23,5 milijardi evra!

Britanski premijer Boris Džonson je oživeo planove za izgradnju mosta vrednog 20 milijardi funti (oko 23,5 milijardi evra) između Škotske i Severne Irske - a smatra se da će inženjeri pokušati da kopiraju most Oresund između Švedske i Danske.

Mogućnost podizanja mosta između Škotske i Severne Irske bi navodno rešio problem u vezi sa granicom koji će nastati zbog Bregzita. Roba sa britanskog ostrva do sada je brodovima stizala u Severnu Irsku, ali je problem u tome što je Irsko more carinska zona Evorpske unije. Britanskim mostom bi taj problem bio rešen.

Džonson, koji želi da odobri seriju velikih infrastrukturnih projekata kao deo svoje ostavštine, uskoro će dobiti rezultate studeije o izvodljivosti kontruisanja mosta i tunela na najužoj udaljenosti između Škotske i Severne Irske koja iznosi oko 32 kilometra, piše Dejli mejl.

Jedna verzija plana bila bi napravljena po uzoru na most Oresund, koji se proteže na dužini od oko osam kilometara od švedske obale u blizini Malmea do veštačkog ostrva usred moreuza Oresund.

Most bi se najverovatnije prostirao između Portpatrika u Škotskoj i Larnea u severnoirskom okrugu Antrim, prenosi Blic. Uprkos upozorenjima na velike troškove, Džonson ne odustaje od ove ideje.

On smatra da će time, nakon Bregzita, učiniti Veliku Britanijom "ujedinjenijom".

Pre dve godine godine, Džonson je izazvao podsmešljive reakcije kada je, dok je još bio ministar spoljnih poslova, izneo ideju o izgradnji mosta.

"Ono što treba da uradimo jeste da izgradimo most između naših ostrva. Zašto to ne bismo uradili? Možemo da učinimo još toliko toga i u aktuelnom pristupu Bregzitu me rastužuje što smo u opasnosti da ne verujemo u sebe, da ne verujemo u Britaniju", rekao je tada Džonson.

Pretpostavlja se da će izgradnja mosta zahtevati i izgradnju dva veštačka ostrva.

