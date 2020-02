IRAN POTOPIO AMERIČKI NOSAČ AVIONA I FLOTU Teheran kratkim filmom poslao poruku Trampu: ČUVAJ SE OVIH PODMORNICA (VIDEO)

Snimak od minut i po snimak koji je emitovan u ponedeljak u polugodišnjem informativnom stavu, počinje pogledom na američki nosač aviona okruženom borbenim brodovima

Scena je postavljena na gitarski solo iz Kvinsa iz 1977. pesme "We will rock you." Tada muzika prelazi na zlobniji zvuk dok se ukazuje iranska podmornica klase Gadir u prvom planu.

Jedan po jedan, američki brodovi potonu u more nakon što su ih udarila iranska torpeda. Dva borbena aviona uspeju da polete pre nego što nosač aviona potone, a svih pet potopljenih plovila je prikazano.

"Četrdeset godina", piše se na ekranu sa naslovom Islamska revolucija koja je zbacila teheransku monarhiju koju su podržavale SAD i dovela na vlast šiitske muslimanske sveštenike. "Naš Iran ima tehnologiju za proizvodnju veoma naprednih podmornica klase Gadir."

Snimak je prvobitno emitovan prošlog februara, otprilike u vreme kada je Iran slavio četiri decenije Islamske republike. Kasnije ga je ponovo podelio Institut za istraživanje Bliskog Istoka, monitor za štampu, kao i novinar Kjan Šarifi.

Kurir.rs/Newsweek.com Foto: Screenshot

