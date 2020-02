ŠOKANTNO! RUSKI NAUČNIK TVRDI DA MARSOVCI POSTOJE: Života van Zemlje ima, ali sve vreme ga tražimo na pogrešan način

Aleksandar Panov, glavni istraživač Istraživačkog instituta nuklearne fizike Moskovskog državnog univerziteta, proveo je godine tragajući za vanzemaljskim oblicima života a tvrdi da je jedini način pravljenja kontakta sa njima ujedinjenje stručnjaka i istraživača.

„Naravno da nismo sami. Nije pitanje da li postoje, već gde“, istakao je Panov, prenosi „Raša tudej“.

Panov je objasnio da skoro ne postoji saradnja između naučnika koji tragaju za planetama van Solarnog sistema, onih koji ispituju atmosfere planeta u potrazi za biološkim signalima i istraživača koji traže signale vanzemaljskog porekla. On smatra da su metode identifikacije velikih zvezda i posmatranja njihovih planeta u osnovi pogrešne, jer nisu dovoljno temeljne.

„Čak je moguće da na nekoj planeti u našoj galaksiji postoji visoko razvijena civilizacija koja može da šalje poruke u svemir, ali, poput nas, nema energetske mogućnosti da ih kontinuirano emituje svim zvezdama u okruženju“, objašnjava Panov.

Umesto emitovanja signala u jednom smeru u kratkim intervalima, on predlaže neprekidno skeniranje celog neba, koristeći mrežu prijemnika širom planete, ali je svestan da i to ima svojih nedostataka. On dodaje da postoji mogućnost da su druge napredne civilizacije od našeg područja napravile karantin, koji blokira radio signale, kako se ne bi mešali u naš razvitak.

Panov kaže i da je astroarheologija izuzetno važna, jer bi mogla da ustanovi da su nas vanzemaljci posećivali proteklih miliona godina. On napominje da su fotografije Meseca visokog kvaliteta od suštinske važnosti za istragu o našoj potencijalnoj vanzemaljskoj prošlosti.

Kako je rekao — dosadašnja uočavanja NLO-a nisu mu bila ubedljiva i veruje da ti fenomeni mogu da se objasne drugačije.

Panov takođe veruje da je komunikacija između civilizacija moguća, ali i da nije uvek dvosmerna, jer postoji šansa da su neke drevne civilizacije skladištile svoje znanje u nekoj vrsti kosmičkog virtuelnog prostora, koji je mogao da opstane, iako su one izumrle.

