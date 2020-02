OVAKO SE KORONAVIRUS ŠIRI PO SVETU: Superprenosioci su glavni problem, a to je najbolje pokazao slučaj jednog Britanca!

Ti pojedinci nisu krivi za to, ali imaju značajan uticaj na širenje bolesti, a i kod koronavirusa zabeleženo superširenje.

Kao primer, BBC navodi Britanca koji je nakon boravka u Singapuru, gde se, najverovatnije, zarazio, povezan sa četiri slučaja oboljevanja u Velikoj Britaniji, pet u Francuskoj i jednim slučajem na Majorci.

foto: EPA / Maxim Shipenkov

U proseku svaka osoba inficirana koronavirusom zarazi dve do tri osobe, odnosno, neki mogu da ne zaraze nikoga, a neki nekoliko.

Ipak superširenje ima veliki uticaj na izbijanje bolesti.

Na primer, od ebole je veliki broj slučajeva zaražen od malog broja pacijenata, a superširenje je dovelo da je od MERS-a na Bliskom istoku od jednog pacijenta obolelo čak 82 ljudi.

foto: EPA/Jerome Favre

"Bilo je više od 100 novih lanaca prenosa ebole sa samo jedne sahrane u junu 2014. godine", saopštila je Natali Mekdermont sa Kraljevskog koledža u Londonu.

Neki samo stupaju u kontakt sa daleko većim brojem ljudi - bilo zbog posla ili mesta gde žive - a to znači da mogu da šire više bolesti, bez obzira da li imaju simptome ili ne.

foto: EPA/Luong Thai Linh

"Deca su dobra u tome, zato se zatvaraju škole i to je dobra mera", rekao je Džon Edmunds sa londonske Škole higijene i tropske medicine.

Postoje i "supersejači" koji izbacuju neobično velike količine virusa iz svojih tela, tako da se svako ko dođe u kontakt sa njima zarazi.

Bolnice su bile glavni centar za širenje Teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS) jer su najteži pacijenti i najzarazniji i dolazili su u kontakt sa zdravstvenim radnicima.

foto: EPA/XIONG QI / XINHUA MANDATORY

"Superširenje ima veliku ulogu na početku epidemije kada virus pokušava da se ustali", rekao je doktor Edmunds.

Kako se navodi, kada napravi skok na prvog pacijenta, bolest može da se rasprsne pre nego što dovede do velikog izbijanja, ali ako brzo nađe put do superširača onda dovodi do naglog porasta pacijenata.

foto: EPA/Jerome Favre

I u prošlosti je dolazilo do superširenja - tako je jedna žena iz Irske krajem 19. i početkom 20. veka, ne znajući, jer nije imala simptome, prenela tifus na 51 osobu, a pre 20-ak godina jedan srednjoškolac iz Finske zarazio je čak 22 osobe morbilama.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir