SVE TEORIJE I PRIČE O KORONAVIRUSU: Da li je zaista nastao na pijaci ili se radi o biološkom terorizmu?

Nikada do sada se nije desilo da neka država fizički izoluje jedan grad i od njega napravi jedan veliki karantin kao što je to uradila Kina sa gradom Vuhan. To se čak nije dešavalo ni u slučajevima Ebole, pa ni SARS koji je u Kini 2002 godine usmrtio 774 osobe od obolelih 8098 ljudi. Ovako glase vesti ovih dana. Međutim Kina je više puta pravila gradove karantine u svojoj prošlosti. 2014 godine zbog pojave kuge zatvoren je bio grad Jumen u oblati Gansu a prethodno se kuga pojavila i 2012 godine.

Zvaničnici Kine kažu da je ova mera uvedena jer su oni sada spremniji nego pre 18 godina kada se SARS pojavio. Ali kako se onda pojavio ako su toliko spremni, šta je moglo poći naopako?

Pojavila se informacija da su pojedini stručnjaci upozoravali još 2017 godine da je upravo labaratorija u ovom Kineskom gradu slaba tačka virusologije i da bi odatle mogao da pobegne neki virus. Kina je ovu i još 4 labaratorije na tajnim lokacijama otvorila kako bi navodno proučavala opasne viruse tragajući za lekovima protiv njih.

Poslednje informacije od Kineskih zvaničnika govore da je virus došao sa obližnje pijace gde je neko pojeo virusom zatrovanu zmiju i tako se zarazio. Zaraza se proširila usled loših higijenskih uslova na pijaci. Sve to su pratili snimci sa pijace gde se vide sve moguće i nemoguće životinjske vrste i insekti spremni za konzumaciju. Previše brzo otkriven izvor, i svesno žrtvovanje državnog imidža u stilu,, eto neki naši građani nisu baš vični higijeni, priznajemo ali to je uzrok nema mesta panici. “

Međutim poznati naučnik David Robertson sa Univerziteta u Glasgovu tvrdi da je ovaj virus nemoguće preneti na zmije već samo na ptice i sisare. Isto tvrdi i Pul Eudardo sa instituta u Sao Paolu, navodeći da i da je virus prenet na zmiju, nemoguće je da za kratko vreme mutira i prenese se na čoveka putem hrane.

Neslaganje naučnika nas vraća u naše vode, bezbednost. Kako je moguće da virus pobegne iz labaratorije slučajno ? U zapadnim zemljama to je praktično nemoguće jer su takve labaratorije pod strogom kontrolom službi bezbednosti još u projektnoj fazi. Dakle bezbedonosni stručnjaci koji se bave virusima, bolestima, otrovima i slično se pitaju i kada je određivanje lokacije na dnevnom redu. Sigurno je da ne bi dozvolili ispitivanje virusa blizu naseljene sredine. Zatim na red dolazi određivanje prostorija gde se virusi skladište i ispituju. Te prostorije su non stop sterilne, u njih može da uđe samo mali broj ljudi, čak i higijenu u njima održavaju ti isti naučnici.

Pristup virusima je isključivo uz odobrenje i unapred zakazano vreme kao i priložen mini projekat šta će se tog dana raditi i kada i koliko traje ispitivanje. Ne treba posebno navoditi da je sve pod kamerama i da je virus nemoguće neprimetno izneti. Čak i da se desi neka havarija postoji protokol šta se radi kako virus ne bi napustio prostoriju koja je hermetički zatvorena. Čak i da izađe iz nje čeka ga druga prostorija kroz koju prolaze naučnici pri izlasku gde se vrši dekontaminacija. Međutim to se desilo 2004 godine u Kini kada je virus SARS pobegao iz jedne od labaratorija. Dakle u Kini je sve moguće pa i da virus pobegne iz labaratorije.

Jednostavno tehnološki napredak Kine nije ispraćen adekvatnim kulturološkim napredkom. Bez namere da bilo koga vređam ali ne može se zaobići sledeća činjenica a to je da su kineski gradovi budućnosti, prepuni najnaprednijih tehnološih dostignuća, velikim ekranima i raznim čudima iz budućnosti ipak uglavnom naseljeni ljudima iz unutrašnjosti koji nemaju odgovarajući stepen kulture. Ne može se očekivati od nekog ko u slobodno vreme jede sve moguće i nemoguće životinje sa one pijace i ponaša se onako kako se ponaša na toj pijaci i okolini da ispoštuje sva bezbedonosna pravila kao recimo radnik zadužen u labaratoriji za uklanjanje mrtvih životinja na kojima su isprobavani virusi ili pranju i uništavanju kaveza u kojima su te iste životinje boravile. To jednostavno ne ide jedno sa drugim.

Ali šta ako je neko namerno pustio virus upravo u taj grad, znajući sve gore navedeno, da Kinezi baš i nisu stručni u rukovanju sa patogenima, da je labaratorija vrlo blizu na samo 20 km ?

U tom slučaju imamo bioterorizam, odnosno korišćenje biološkog oružja za ispunjavanje nekih ciljeva. Uz nuklerani terorizam ovo je najteži oblik terorizma. Sa razlikom, nuklearna bomba je izuzetno skupa i retka dok opasne viruse skladište skoro sve zemlje radi pronalaženja leka protiv njih. Samim time jedna doza virusa je više miliona puta jeftinija od nuklearne bombe a na kraju može usled mutacija proizvesti mnogo više žrtava i zahvatiti mnogo veću površinu svojim dejstvom.

Šta bi ovde bio cilj terorista ? Ukoliko se vodimo definicijom terorizma da je to akt nasilja koji ima političku pozadinu, to je u Kineskom jednopartijskom sistemu zasigurno slabljenje Komunističke partije i promena rukovodstva u njoj ili pak totalna zamena političkog sistema ukoliko virus zahvati celu Kinu. Međutim, Kina realno na svetskoj pozornici nema takve neprijatelje iako su pojedini pokušavali da ih u tom kontekstu povežu sa Amerikom. Kineska i Američka ekonomija su previše povezane i bilo kakvi potresi na bilo kojoj strani odrazili bi se drastično i na drugu stranu. Kina nema ni neke veće separatističke težnje na unutrašnjem planu koje bi mogle da izrode ovakav potez.

Ujgura je premalo za neku takvu inicijativu u odnosu na broj stanovnika, a i oni bi verovatno išli na neki radikalniji incident kada bi se za to odlučili i imali logistiku odnosno napali bi Peking ili neki veći grad . Situacija sa ostrvskom pokrajinom Tajvan koja broji 24 miliona stanovnika koji smatraju da su nezavisna država takođe nije takva da bi se reizabrana predsednica Tajvana Cai Ing-ven odlučola na napad bioterorizmom. Tajvanu mnogo više odgovara stabilna situacija u Kini jer podsetiću u Kini je na vlasti jednopartijski sistem, komunizam. A komunizam se pokazuje istorija u kritičnim situacijama uvek oslanjao na strašne represivne mere što bi u ovom slučaju moglo biti korišćenje sile za vraćanje Tajvana pod suverenitet Pekinga. Tako da ne, Tajvan ne stoji iza ovoga. Predsednik Kine vlada suvereno i nekih većih i neoubičajenijih čistki koje bi mogle da stvore jakog unutrašnjeg igrača koji bi isplivao na površinu koristeći se ovom krizom nema. Da ne govorimo o osveti vlasti nad nekom etničkom zajednicom koja bi pokušala da putem bioterorizma ostvari svoje ciljeve.

Bioterorizam iz inostranstva? Pojavila se jedna analiza izvesnog gospodina Panarina koji tvrdi da Britanci stoje iza ovoga jer žele da spreče Kineskog predsednika da očisti svoju vladu od liberala. Kakva glupost. Upravo u ovakvim kriznim situacijama komunistički režimi i donose takve odluke, hapse, streljaju i slično. On takođe navodi da su britanski operativci, njih 3 došli u Vuhan i boravili u njemu od 16-20 januara ne bi li sproveli akciju bioterorizma pri tome navodeći da su u pitanju dva obaveštajna oficira i jedan lekar-naučnik iz Naučno tehnološke labaratorije ministarstva odbrane. Još jedan pokušaj senzacionalizma kako bi autor privukao pažnju na sebe. Svako ko se bavi pitanjima bezbednosti zna kako taj sistem funkcioniše.

Mnogo pre nego je Kina priznala epidemiju počele su retroaktivne kontrole ko je sve ušao i izašao iz Kine a naročito i grada Vuhana. Ne postoji promil šanse da su ova tri čoveka mogla neopaženo da uđu u ovaj grad, rašire virus i vrate se nazad u London. A i zašto bi Britanci to uradili ? Pa oni su u obaveštajno-bezbedonosnom smislu desna ruka Amerike a Izrael leva. Amerika i Kina su nedavno potpisali strašno važan ekonomski sporazum. Ako se pogledaju izjave oba njihova predsednika ali i ekonomski parametri uvoz, izvoz, deonice, hartije od vrednosti i slično vidi se ogromna ekonomska međuzavisnost Kine i Amerike. Propast Kineske ekonomije je i propast Američke , Evropske i Svetske uopšte. Niko nema interes od propasti Kine. Pogledajte Italijanske vesti, oni gube milione evra dnevno zbog otkazivanja turističkih aranžmana gostiju iz Kine ali i Evropljana koji ne žele slučajni susret sa kineskim turistima u prepunom muzeju.

Na kraju da kažem nešto i o delu teorije zavere koji kaže da je ovo napad na Kinu jer eto nema obolelih belaca tj. Evropljana. Da tako je za sada je vrlo malo Evropljana jer je pandemija izbila u Kini ne u Austriji ! Pa da li sada treba da optužimo Kinu za biološki napad na Evropu kada se pre 10-15 godina na Starom Kontinentu pojavila bolest ludih krava . Jer Bože moj ni jedna krava se od toga nije razbolela u Kini ?

Moje mišljenje je da se treba okanuti senzacionalizma i situaciju posmatrati kroz argumente, teorija zavere je nažalost i dalje omiljeno objašnjenje za pojave za koje neki od nas nemaju dovoljno znanja da ih objasne ili imaju neke sopstvene sebične ciljeve koje plasiranjem ovakvih teorija žele da ispune.

A kako se to radi u ozbiljnim zemljama :

Zapadne zemlje odavno imaju protokole za postupanje u slučaju biološkog napada. Najdalje su otišle SAD koje su razradile protoklole za slučaj različitih 34 virusa. Uglavnom se protokoli odnose na Antrax, Ebola, Glanders, Melioidosis, Smallpox( variola).

Takođe u SAD se prati 120 različitih bolesti ne samo na teritoriji Amerike već na celom svetu. Prate se svi pojedinačni slučajevi koji su mogući primerci nekih bolesti. Tako se sprečava nastajanje pandemije.

Protokoli obuhvataju planiranje i pripremu za specifične konkretne viruse i bolesti kao i protoklole u sličaju napada bioterorizmom uopšte.

Protokoli u postupanju su specifični za ljude koji zbog prirode posla su prvi na udaru kao što su lekari, policija, vojska, zatim dele se na protokole u postupanju kada je neophodno izolovati jednu ili blok zgrada, celu regiju ili je došlo do opšteg širenja zaraze na celu državu. Ovi protokoli imaju za cilj pre svega prevenciju da do širenja virusa ne dođe, zatim da ukoliko se desi širenje da se to ograniči na jednu teritotiju kako bi se situacija kontrolisala, zatim da bude što manje žrtava, odnosno da se karantin uspostavi pravovremeno vremenski i adekvatno teritorijalno. Za sve vreme vanredne situacije neophodno je obezbediti normalno funkcionisanje državnog aparata naročito u slučaju bioterorizma kako bi se teroristi sprečili da preuzmu vlast.

Ne znam kolioko vam je poznato ali Srbija ima izuzetan centar za ovakve nedaće. Naime u Kruševcu se nalazi Centar za atomsko-biološko-hemijsku zaštitu. U kasarni Car Lazar se obučavaju vojnici, policajci, pripadnici civilne zaštite i drugi. Inače u Srbiji ovakav vid obuke postoji još od 1932 godine. Na površini od čak 76 hektara obuku je prošlo na hiljade ljudi. Ono što je zanimljivo tokom 2019 godine na obuci su bili i pripadnici Kineske vojske.

Autor teksta je predsednik IPO Ilija Životić diplomirani Master za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i bezbednost.

