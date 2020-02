POČINJE VELIKI LOV NA VANZEMALJCE, SPREMA SE NAJVEĆI PROJEKAT IKADA: Pretražićemo čitavo nebo, čeka se samo ovo

Njegova podrška programu potrage za vanzemaljskim oblicima života, SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), značajna je promena u stavu prema području za koje se donedavno smatralo da je na rubu nauke.

Rukovodilac američke Državne opservatorije za radio-astronomiju u Šarlotsvilu kazao je kako i on veruje da je „stigao trenutak da SETI oživi i da se na odgovarajuć način integriše u ostala polja astronomije“.

Istovremeno je jedan od privatnih pokretača i donatora SETI-ja izvestio da će se teleskopi opservatorije VLA (Very Large Array) u Novom Meksiku uskoro koristiti kako bi se otkrili znaci vanzemaljskih oblika života u drugim svetovima. VLA je opservatorija s više antena i koristi neke od najbolje opremljenih teleskopa na svetu.

Dr Andrej Sajmion, direktor naučnog tima koji radi na projektu „Brejktru listen“ u istraživačkom centru SETI Univerziteta Berkli u Kaliforniji smatra da uključenje opservatorija VLA u istraživanja znači da bi se izgledi za otkrivanje vanzemaljskih oblika života mogli povećati za „deset ili čak stotinu puta“.

„Spremni smo za najsveobuhvatnije istraživanje čitavog neba dosad, a to znači otkrivanje vanzemaljskih oblika života“, rekao je za BBC.

„Želeli bismo da vidimo kako se SETI transformiše iz malog projekta kalifornijskih naučnika i inženjera, izolovanih iz akademskih krugova, u program koji će podjednako biti sastavni deo astronomije i astrofizike kao i bilo koje drugo polje istraživanja“, rekao je.

Projekat Brejktru listen se finansira iz privatnih fondova dok se traga za znakovima komunikacije vanzemaljaca u svemiru. Ovaj desetogodišnji projekt započeo je godine 2016, a finansira ga milijarder Juri Milner iznosom od 100 miliona dolara.

Britanski kraljevski astronom Lord Ris predsedava međunarodnom savetodavnom grupom ove organizacije. Za BBC je rekao da bi vlade, ako se u obzir uzme činjenica da najsnažniji akcelerator čestica u svetu Veliki hadronski sudarač, vredan više milijardi funta, još uvek nije postigao cilj, a to je otkrivanje subatomskih čestica izvan trenutne teorije fizike, trebalo bi razmotriti skromno finansiranje programa SETI s nekoliko miliona funti.

„Bio bih puno samouvereniji kad bih iznosio argumente o SETI-ju, a ne o akceleratoru čestica“, rekao je.

NASA je nekada finansirala potragu za vanzemaljskim oblicima života s 10 miliona dolara godišnje. No, godine 1993. finansiranje je ukinuto. To se dogodilo nakon uvođenja propisa senatora Ričarda Bryana, koji je smatrao da je reč o bacanju novca.

„Nadamo se da će ovime nastupiti kraj sezone lova na marsovce o trošku poreznih obveznika“, znao je tada da kaže.

Od tada u SAD ili bilo gde u svetu nije bilo značajnijeg javnog finansiranja programa SETI, premda takozvane astrobiološke potrage za dokazima o jednostavnim organizmima iz hemijskih otisaka u atmosferi drugih nebeskih tela dobijaju sve veću potporu.

U to vreme je otkriveno prvih nekoliko planeta koji kruže oko udaljenih zvezda, ali nije bilo poznato je li to uobičajeno. Sada znamo da jeste jer ih je do danas otkriveno gotovo 4.000.

Upravo taj razvoj, kaže dr Sajmion, uverio je brojne velike svetske naučnike da bi potragu za inteligentnim oblicima života u drugim svetovima trebalo shvatiti ozbiljnije.

„Ljudska bića su oduvek gledala u noćno nebo i pitala se – Ima li tamo nekoga? Sada smo u stanju da odgovorimo na to pitanje, a možda i dođemo do otkrića koje bi bilo u rangu najvećih naučnih otkrića u istoriji čovečanstva“, rekao je on.

