ROD BLAGOJEVIĆ IZAŠAO IZ ZATVORA Optužili ga da je hteo da proda Obamino mesto u Senatu, robijao je skoro 8 godina VIDEO

Blagojević (63), koji je bio usuđen na 14 godina zatvora zbog korupcije, pušten je iz zatvora četiri godine pre nego što bi imao pravo na uslovnu slobodu 2024. godine. U zatvoru je proveo skoro 8 godina.

"Čikago tribjun" je objavio fotografiju Blagojevića na međunarodnom aerodromu u Denveru, gde se ukrcao u avion kojim je odleteo u Čikago.

U vreme dok je bio guverner Blagojević je bio poznat po tamnoj kosi, ali je sada sed jer su, kako napominje AP, farbe za kosu zabranjene u zatvoru.

Blagojević je istakao da je "duboko i večno" zahvalan Trampu zbog odluke da mu preinači zatvorsku kaznu.

"On (Tramp) nije morao to da uradi. On je republikanski predsednik, a ja sam bio demokratski guverner", rekao je Blagojević.

Blagojević je za WGN-TV rekao da je "dosta toga naučio o krivičnom pravnom sistemu, kako može biti nepravedan...", dodajući da se "približio Bogu", kao i da je u svemu ovome bilo "božje intervencije".

O budućim planovima, Blagojević je rekao da namerava da ono što je loše pretvori u dobro.

"Boriću se protiv koruptivnog krivičnog pravnog sistema koji često progoni i procesuira ljude koji ništa nisu učinili loše, koji izriče veće kazne, ne pokazuje milost", kazao je Blagojević.

"Oni mogu da čine šta god žele. Stave vas u zatvor zbog nečega što nije krivično delo", dodao je.

Blagojević je najavio da će tokom dana održati konferenciju za novinare.

Tramp je pomilovao je Blagojevića koji je bio osuđen na 14 godina zatvora zbog korupcije, navodeći da je ta kazna "smešna".

Blagojević od 2012. godine služi kaznu pošto je bio osuđen za političku korupciju, prevaru i iznudu i to samo nekoliko meseci nakon što se pojavio u Trampovom rijaliti programu "Slavni šegrt".

Blagojeviću, bivšem demokratskom guverneru Ilinoisa na teret se stavlja da je pokušao da proda mesto u Senatu, koje je ostalo upražnjeno odlaskom Baraka Obame.

Poslednju mogućnost za žalbu Blagojević je iskoristio 2018. godine i izgledalo je da će ostati iza rešetaka do 2024. godina, kada mu ističe kazna.

Njegova supruga Peti je 2018. godine putem medija pozvala Trampa da interveniše, hvaleći predsednika i povezujući istragu protiv svog supruga sa istragom specijalnog tužioca Roberta Malera o navodnoj umešanosti Rusije u predsedničke izbore 2016. godine.

U avgustu prošle godine Tramp je na Tviteru napisao da Bela kuća razmatra Blagojevićev slučaj.

"Rod Blagojević je osuđen na 14 godina zatvora, a odslužio je sedam godina. Mnogi traže da razmotrim mogućnost da mu smanjim tako tešku kaznu", naveo je Tramp.

Presuda Blagojeviću privukla je veliku pažnju, iako su u Ilinoisu četiri od poslednjih 10 guvernera završila u zatvoru zbog korupcije. Blagojević je, naime, osuđen na najdužu kaznu.

