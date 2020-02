ŠOK! INKUBACIJA KORONAVIRUSA MOŽE BITI DUŽA OD DVE NEDELJE: Jednom Kinezu se pojavili simptomi tek posle 27 dana

Period inkubacije koronavirusa mogao bi da bude duži od 14 dana, saopštile su kineske vlasti danas pošto je utvrđeno da je 70-godišnji muškarac u provinciji Hubei zaražen virusom pokazao simptome tek posle 27 dana.

Period duže inkubacije mogao bi da komlikuje napore da se suzbije širenje epidemije od koje je u Kini dosad umrlo više od 2.000 ljudi. Oboleli muškarac je 24. januara bio u kontaktu sa svojom sestrom koja je bila tada zaražena, a tek je 20. februara dobio temperaturu, a dan kasnije na testu bio pozitivan na koronavirus, naveli su nadležni u provinciji Hubei, prenosi Rojters.

Osim toga, kineski naučnici utvrdili su na osnovu ispitivanja briseva iz nosa i grla kod 18 pacijenata zaraženih koronavirusom da se on ponaša više kao grip, a manje kao virusi sa kojima je bliže povezan. To ukazuje da on može da se širi lakše nego što se prethodno verovalo. Jedan od ispitivanih pacijenata nikad nije ispoljio simptome bolesti, iako je imao umereno prisustvo virusa u nosu i grlu.

Za razliku od SARS-a, koji izaziva infekcije duboko u donjem delu respiratornog trakta i može dovesti do upale pluća, Kovid-19 izgleda da boravi i u gornjem i u donjem delu trakta zbog čega može da uzrokuje ne samo težu upalu pluća, već i da se širi lako poput gripa ili prehlade.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: EPA/Yuan Zheng)

Kurir