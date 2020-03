AUTORSKI TEKST OBRADA KESIĆA ZA KURIR: Establišment bi da sruši Sandersa

Superutorak 3. marta 2020. trebalo bi da razjasni ko je favorit Demokratske partije za predsednika na izborima u novembru. Tog dana 14 država održava unutarstranačke izbore. Više od jedne trećine demokratskih glasača tog dana će imati priliku da glasa za jednog od preostalih osam demokratskih kandidata za američkog predsednika.

Među demokratama su velika očekivanja i nade da će se tog dana razjasniti trenutno vrlo složena borba za demokratskog kandidata za predsednika. U međuvremenu, međusobno pljuvanje i napadi demokrata pokazuju sve mane i slabosti kandidata u ponudi ove stranke. U poslednjoj debati u Južnoj Karolini debata se pretvorila u galamu i prljavu svađu. Ovo je više ličilo na neku kafansku svađu nego na ozbiljnu političku debatu.

Nervoza establišmenta

Demokratski politički establišment veoma je nervozan jer se plaši da će Berni Sanders, zbog velike prednosti u Kaliforniji, pokupiti najveći broj delegata na superutorak i na taj način konsolidovati vodeće mesto za kandidata Demokratske partije. Za mnoge demokrate to bi značilo potpuni fijasko, zato što politički establišment gleda na Sandersa kao na lažnog demokratu i misli da će njegova radikalna levičarska politika olakšati pobedu predsedniku Donaldu Trampu u novembru. Zbog toga se mnoge demokrate nadaju da će se ipak neko čudo desiti i da će bivši gradonačelnik Njujorka Majkl Blumberg, zbog najviše potrošenih sredstava, uspeti da iznenadi Sandersa. Dosad je Blumberg potrošio više od 400 miliona dolara i planira da potroši još 150 miliona za izbore tokom superutorka.

Takođe, neke demokrate se nadaju da će bivši potpredsednik Bajden oživeti svoju kampanju i pokazati novu snagu na izborima u Južnoj Karolini, gde je on favorit. Za mnoge, to bi značilo da centristi i umereni glasači Demokratske partije imaju šansu da se mobilišu oko jednog kandidata i na taj način mogli bi da ugroze prednost senatora Sandersa pred izbore. Ipak, sudeći po činjenici da Bajden ne samo da bi trebalo da pobedi na izborima u Južnoj Karolini već bi takođe morao da dođe do velikih sredstava samo nekoliko dana pred superutorak, veoma su male šanse da on oživi svoju kampanju, koja bi bila dovoljna da ugrozi prednost Bernija Sandersa.

Nije Bajden jedini koji je skoro ostao bez sredstava, takođe su Ejmi Klobučar i Pit Butidžadž skoro potpuno ostali bez novca i imaju u proseku oko 200.000 dolara da troše u svakoj od država, gde će se izbori održati u superutorak. Kad se uzme u obzir da Blumberg troši u proseku oko 20 miliona dolara u svakoj od tih država, onda se može predvideti da smo pri kraju kampanja ovih kandidata i nade da će oni nastaviti trku.

Većina analitičara i aktivista Demokratske partije nadaju se da će se posle superutorka broj kandidata među demokratama naglo smanjiti na troje ili četvoro i da će se jedan od tih preostalih kandidata izdvojiti kao jasan favorit. Očigledno, među demokratama koji pripadaju političkom establišmentu i koji drže vlast u samoj stranci ne bi bilo puno radosti ako Sanders ostvari očekivane pobede tog dana.

Zbog toga, ovih dana se vodi žestoka medijska kampanja protiv njega, gde demokrate, kao i mediji žestoko ubeđuju demokratske glasače da bi njegova pobeda na superutorak značila definitivnu Trampovu pobeda i reizbor.

Komunista ili rasista

Oni Sandersa opisuju kao komunistu, neki kao šovinistu, a neki čak i kao rasistu; sve to u nadi da će dovoljan broj demokrata koji se još nisu opredelili ipak izabrati nekog drugog kandidata. Kako god da se završe izbori tokom superutorka, ipak se može očekivati da će Demokratska partija doživeti jos dublje i veće podele - ko god bude izabran kao njihov kandidat, ući će u odlučujuću borbu protiv Donald Trampa dosta oštećen i oslabljen zbog velikih neslaganja i podela među demokratama.

U suštini, Donald Tramp ne mora da izmišlja napade protiv svog budućeg protivkandidata i rivala, nego može da koristi međusobne napade, koji će se samo pogoršati u narednih nekoliko dana.

(Kurir.rs / Foto:Milos Rafailovic)

