IRANCI MASOVNO OKUPIRALI LETOVALIŠTA U MARTU: Uživaju uz more, posle saznanja da VRUĆINE i UV zraci ubijaju koronavirus!

Iran navodi da u ovoj zemlji nema zaraženih, a građani Islamske republike imaju poverenja u svoju medicinu, pa su poslušali savete lekara i epidemiologa, da su morska klima, UV zrci i toplo vreme uslovi u kojima koronavirus ne može da preživi ni nekoliko minuta.

Podsetimo, svetski ekspert Jonas Nilsen, navodi da koronavirus može da preživi najkasnije do leta, a da je realno očekivati da krajem aprila bude potpuno neutralisan.

"Toplo vreme nije pogodno za koronavirus. Prehlade su češće zimi jer hladne temperature hlade membranu na nosu što olakšava ulazak virusa u telo“, navodi stručnjak.

Koronavirus je osetljiv na toplotu. Virus je umereno stabilan na 4 stepena i može se čuvati nekoliko godina na -60 stepeni. Međutim, kako temperatura raste, otpornost virusa opada, ali mora da dostigne određenu temperaturu tokom određenog vremena da bi virus bio neaktivan.

Nedavne izjave profesora Nikolsa sa Odeljenja za patologiju Univerziteta u Hong Kongu ukazuju da veruje da će vremenski uslovi biti ključni faktor u rušenju koronavirusa.

Profesor Džon Nikols, sa Odeljenja za patologiju Univerziteta u Hong Kongu, ukazuju na to da veruje da će vremenski uslovi biti ključni faktor u rušenju koronavirusa.

On kaže da koronavirus ne može da izdrži da se razmnožava tokom leta naglašavajući da će gotovo polovina virusa biti mrtva, a ostatak će vremenom umreti kako postanu slabiji i slabiji prema suncu "Sunčeva svetlost će smanjiti za 50 odsto sposobnost virusa da raste, tako da će njegov život biti dva i po minuta. Sunčeva svetlost je zaista dobra za ubijanje virusa “, rekao je on i dodao: "Što se tiče temperature, virus može ostati netaknut na 4 stepena ili na 10 stepeni tokom dužeg vremenskog perioda. Ali na 30 stepeni on se bukvalno deaktivira. Takođe visoka vlažnost vazduha ne pogoduje virusu".

Kada je iranska vlada najavila da će škole i javne ustanove biti zatvorene od 23. februara kako bi suzbili širenje koronavirusa u Iranu, mnogi stanovnici Teherana preduzeli su mere predostrožnosti i ostali su kod kuće, prenosi Asia Times.

Ali hiljade drugih ljudi otišlo je u severnu provinciju Gilan, na obale Kaspijskog mora, tražeći predah od života u prestonici pogođenom virusima, i željom za kampovanjem i svežim vazduhom.

Kurir.rs/Asia Times Foto: Screenshot YT

Kurir