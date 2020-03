AMERI ŠALJU NACIONALNU GARDU NA KORONAVIRUS: Guverner Njujorka odobrio drastične mere za predgrađe gde je sve počelo

Guverner Endru Kuomo rekao je da će pripadnici Nacionalne garde biti poslati u izolovanu zonu, u krug prečnika 1,6 kilometara sa 80.000 stanovnika gde će biti zaduženi da snabdevaju stanovnike i dezinfikuju škole.

Prema novim podacima koje je Kuomo objavio preko Tvitera okrug Vesčester gde se nalazi Nju Rošel, za sada ima 108 potvrdjenih slučajeva koronavirusa od ukupno 173 u celoj državi Njujork.

"To je jedinstveno u SAD, nigde drugde to nismo videli, ima dva puta više slučajeva u Nju Rošelu nego u gradu Njujorku, to je fenomen", rekao je Kuomo na konferenciji za novinare.

Rekao je da je to drastična mera ali da je to najveći izvor zaraze koronavirusom u zemlji i da se bukvalno radi o pitanju života ili smrti.

Guverner je rekao da će škole u toj izolovanoj zoni biti zatvorene na dve nedelje od četvrtka, kao i verska mesta i druga mesta okupljanja. Prodavnice će ostati otvorene i nikakav opšti karantin nije proglašen.

U središtu izolovane zone nalazi se sinagoga koja je izgleda imala centralnu ulogu u širenju koronavirusa.

Epidemija je zvanično počela u tom predgrađu početkom prošle nedelje kada je potvrdjen prvi slučaj kod advokata koji radi na Menhetnu i koji posećuje tu sinagogu. On je hospitalizovan u kritičnom stanju.

Pored Njujorka drugi veliki epicentar epidemije u SAD je u Sijetlu, u državi Vašington na zapadu zemlje.

Prema univerzitetu Džons Hopkins, SAD koje su do sada testirale malo ljudi, imaju potvrdjen 791 slučaj koronavirusa. Umrlo je 27 ljudi, od kojih 23 u državi Vašington i za sada ni jedna osoba u državi Nju Jork. Te cifre ne uključuju prvi smrtni slučaj objavljen danas u Nju Džersiju, kako je objavio guverner te države koja je susedna državi Njujork.

Kurir.rs/Beta Foto: AP

