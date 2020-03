ŽIVOT I LEČENJE U IZOLACIJI U BOLNICI MESEC DANA IZGLEDA OVAKO: Ispovest zaraženog putnika (67) sa luksuznog kruzera

Kako izgleda mesec dana u karantinu u bolnici i to odmah nakon rajskog putovanja otkriva Karl Goldman (67), jedan od 700 ljudi sa kruzera Dajmond princes kojima je dijagnostikovan novi koronavirus.

Šezdesetsedmogodišnji vlasnik radio-stanice KHTS u izolaciji je od početka februara. Njegova supruga je negativna na virus i otišla je kući u Santa Klaritu (Kalifornija) drugog marta. Iako je imao blage simptome i dobro se osećao, njegovi testovi su i dalje pozitivni i zadržan je na Odeljenju za izolaciju Medicinskog centra Nebraske.

Na početku, imao je visoku temperaturu i napade gušenja, a danas povremeno ima suvi kašalj, ali se generalno dobro oseća.

"Da nisam bio zarazan vratio bih se na posao posle 48 sati" izjavio je u petak 67-godišnji Goldman za Insider.com iz svoje sobe na Odeljenju za izolaciju Medicinskog centra Nebraske.

Goldman i njegova supruga Džeri proveli su “predivnih 15 dana” od ukupno 16 dana krstarenja po Japanu, pre nego što su trećeg februara na brodu otkriveni prvi slučajevi infekcije. Sledećeg dana, zarazilo se još deset putnika i doneta je odluka o izolaciji, dok su istovremeno testirani ostali na brodu.

"Na sreću, supruga i ja smo imali mini apartman, pa smo mogli da izlazimo na terasu, imali smo svežeg vazduha" kaže Goldman.

Putnici su krstarenje nastavili u izolaciji. Hranu su im donosili u sobu sve do 15. februara kad je njihovoj prijateljici Džeri Džorgenson, koja je bila u susednoj kabini, otkrivena bolest tako da je sat kasnije prevezena u bolnicu u Japanu. Dva dana kasnije, svih 300 Amerikanaca transportovani su teretnim avionima i evakuisani u baze Američkog ratnog vazduhoplovstva u Kaliforniji i Teksasu.

"Dva sata nakon što smo krenuli, mada nisam imao nikakve simptome, probudio sam se sa veoma visokom temperaturom, preko 39 stepeni. U avionu je bila lekarka u zaštitnom odelu. Izmerila mi je temperaturu i stavila me je u izolaciju" kaže on.

Umesto u bazu u Kaliforniji sa ostalim Amerikancima, Goldmanovi i još tri osobe s broda odvedeni su na Odeljenje za izolaciju Medicinskog centra Nebraske. Zbog godina i nedavne borbe s Gijen-Bareovim sindromom, slabošću mišića izazvanom štetnim uticajem imunog sistema na periferni nervni sistem, Goldman je proveo deset dana u biološki obezbeđenoj laboratoriji.

"U Omahi su me odvojili od surpuge. Ona je sa ostalih pet putnika smeštena na odeljenje s nižim stepenom nege. Ona se nije zarazila, to je ono što je čudno, i pustili su je kući drugog marta" kaže on.

Specijalna laboratorija za biozaštitom poslednji put je korišćena u vreme epidemije ebolom, a on je poredi sa scenama iz filma ‘Zaraza’ ili ‘Andromeda strain”. Soba je bila potpuno izolovana, sa dvostrukim staklima na prozorima i žičanom mrežom između, a zvaničnici koji su dolazili u posetu nosili su zaštitna odela. Tu je proveo deset dana, gde su mu davali “Gatorejd” u ogromnim količinama kako ne bi dehidrirao.

"Nalivali su me “Gejtorejdom” (izotonični napitak koji nadoknađuje materije koje se izbacuju znojenjem) svih mogućih boja, više puta dnevno" kaže on.

Posle desetak dana s blagim ili nikakvim simptomima u laboratoriji sa biološkom zaštitom, gde je proslavio i 67. rođendan, Goldman je premešten u malo veću sobu, na drugom odeljenju, gde je i sada. Svaki dan medicinsko osoblje uzima bris sa svega što dotakne, rade mu analize krvi, specijalnim uređajima analiziraju čestice u vazduhu u njegovoj sobi. Na taj način proveravaju da li je i dalje pozitivan. Osim toga, uzimaju mu briseve ispod očnih kapaka, što nije nimalo prijatno.

"Nadam se da će nešto više saznati o tome kako se virus kreće, kako kroz telo i krvotok, tako i kroz vazduh" kaže on.

Dok priča o simptomima koje je imao kaže da nisu ličili na običnu prehladu ili grip.

"To je drugačija vrsta mučnine. Nije mi bio zapušen nos, nije me bolelo grlo ili glava, kao kod prehlade i gripa" kaže on.

Često je osećao umor i gubio dah i imao je suv kašalj pri hodu.

"Kad imam visoku temperaturu, obično osećam jezu i znojim se. Ni to nisam imao" kaže on.

Od prošlog meseca živi u novoj sobi, gde ima ergo-bicikl i prozor. Nekoliko puta dnevno razgovara sa suprugom, odraslom decom i unucima preko Fejstajma. Osim suvog kašlja, koji mu se juče vratio, oseća se dobro, ali test na korona virus je i dalje pozitivan.

"Naučnici ispituju da li su ljudi s mrtvim ćelijama korona virusa u telu i dalje pozitivni iako više nisu zarazni" kaže Goldman.

