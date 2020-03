OVO MORATE DA ZNATE AKO KIJATE ILI KAŠLJETE! Može da bude KORONA, ali i grip ili čak prehlada... EVO KOJE SU RAZLIKE!

S obzirom da se broj slučajeva koronavirusa brzo širi u mnogim zemljama prirodno je zapitati se može li svaki kašalj ili kijanje biti simptom visoko zarazne respiratorne bolesti.

Pošto je ovaj novi koronavirus, COVID-19, u istoj porodici virusa kao i obična prehlada, oni dele slične simptome. A reakcija tela na grip - temperatura, drhtavica - takođe se javlja kod COVID-19.

Sličnosti čine virus teškim za otkrivanje. Evo šta treba imati na umu.

COVID-19 VS PREHLADA

U početku će COVID-19 biti vrlo sličan prehladi, sa kašljem i kijanjem.

"Prehlada je ako nemate temperaturu", kaže dr Villjam Hezltin stručnjak za zarazne bolesti.

Početni simptomi u gornjim disajnim organima su slični prehladi. Ali ako kašalj počne da se kreće niz grudi, u područje donjeg respiratornog sistema, tada bi ljudi trebalo da budu zabrinuti. To je znak da bi to mogao biti koronavirus.

"Ako se osećate kao da vam je u grudima, a zatim dublje u grudima, tada je to prilično ozbiljno", kaže on.

„To je ono kad vaše telo počne da reaguje na to. Vaše telo preterano reaguje na to i stvara oštećenja u plućima, i to je ono kad je najozbiljnije. U trenutku kada pređe sa lagane prehlade u upalu pluća morate odmah da posetite lekara. "

Ali, upozorava on, ljudi bi trebalo da prvo pozovu lekara ili bolnicu pre nego što odu na testiranje i lečenje. To smanjuje šansu da zaražena osoba širi COVID-19 na druge ljude u tranzitu ili u ordinaciji lekara.

"Ipak, u ozbiljnom slučaju pozovite hitnu pomoć", dodaje on.

Kod „većine“ ljudi, 80 procenata, simptomi će biti blagi, bliži prehladi.

„Ali oko 15 odsto ljudi dobiće ozbiljnu infekciju pluća, a zbog nekih od njih pacijent bude u kritičnom stanju. Neki ljudi i umiru od toga“, kaže on.

COVID-19 VS GRIP

Kako COVID-19 napreduje, simptomi će početi da izgledaju kao grip, koji i dalje kruži u ovo doba godine. Zaraženi će početi da imaju groznicu, umor i bolove u telu. Baš kao i kod gripa. I koronavirus i grip mogu dovesti do upale pluća, u teškim slučajevima. Jedini način da se utvrdi razlika je putem testa.

„Kada odete kod lekara, prvo što verovatno mogu da urade je da vam napravi test na grip kako biste utvrdili da li imate ili ne. A ako imate gripu, onda to nije to “, kaže dr Robert Norton, profesor javnog zdravlja na Univerzitetu Auburn.

Kada počinju simptomi?

Većina ljudi će početi da razvija simptome dva do 14 dana nakon zaraze koronavirusom.

Da li ga ljudi mogu dobiti bez pokazivanja simptoma?

Da - apsolutno, kaže Hazeltin. Neki ljudi su nosioci virusa i imaju ga bez razvoja simptoma. I zabrinjavajuće je da ljudi koji su asimptomatski još uvek mogu širiti COVID-19, zbog čega je sada socijalno distanciranje od suštinskog značaja za usporavanje širenja bolesti.

Ko je najviše rizičan?

"Svi imaju jednaku šansu" da zaraze virusom, kaže on. Ali određena demografija je u većoj opasnosti da razvije teži oblik infekcije.

„Rizični su ljudi koji su stariji, jer svi koji su stariji imaju slabiji imunološki sistem. Svako ko ima ozbiljnu astmu ili je težak pušač. Svako kome je oslabljen imunitet jer na lečenju kancera, ili prima novije lekove za artritis. Bilo koji od tih ljudi je izložen većem riziku “, kaže on.

„Ali koronavirus može ubiti i mlađe ljude ako dobiju tešku infekciju pluća. Mlađi ljudi ne bi trebalo da misle da su imuni"

Kurir.rs/People

Kurir