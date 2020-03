OVO JE NAJGORA EKONOMSKA KRIZA U ISTORIJI: Korona je izazvala majku svih recesija

LONDON - Pandemija koronavirusa je već gurnula svetsku ekonomiju u recesiju, saopštila je kreditna agencija „S&P global“, koja se bavi procenjivanjem kreditne sposobnosti država i kompanija širom planete.

U saopštenju se navodi da je smrtonosni virus već poremetio svetsku ekonomiju mnogo više nego što se u početku mislilo i procenjivalo.

Oštar pad

Situacija će se samo pogoršati, a najviše na udaru se nalaze Evropa i SAD.

- Početni podaci iz Kine ukazuju na to da je njena ekonomija pogođena mnogo više nego što je projektovano. Amerika i Evropa prate sličnu putanju jer se pojačavaju restrikcije u ekonomskim odnosima među ljudima, što će dovesti do oštrog pada u drugom kvartalu, pre nego što oporavak počne, kako se očekuje, krajem godine - tvrdi Pol Gruenvald, glavni ekonomista u „S&P global“.

Istovremeno, predsednik Instituta za svetsku privredu iz nemačkog Kila Gabrijel Felbermajer očekuje da će pandemija korone izazvati recesiju koja će biti „majka svih recesija“.

On je za ekonomski dnevnik Handelsblat rekao da će kriza zbog korone izazvati tešku recesiju nemačke privrede.

- Strahujem da bi ova recesija mogla biti majka svih recesija - upozorio je on.

Pad na berzama

Ako se ekonomska delatnost u Nemačkoj jednog meseca prepolovi, to košta državu na godišnjem nivou četiri odsto privrednog rasta, a u slučaju da to bude dva meseca, koštaće osam procenata rasta, objasnio je on.

Tako nešto, smatra, nije dosad viđeno u periodima bez rata. Mnogi stručnjaci dodaju da je ovo početak najveće ekonomske krize u istoriji, mnogo gore od čuvene Velike depresije tridesetih godina.

U poslednje dve nedelje svetske berze su doživele najveći pad još od izbijanja svetske ekonomske krize 2008, iako je poslednjih dana došlo do neznatnog oporavka.

Upozorenje ministra finansija SAD NEZAPOSLENOST ĆE BITI 20 ODSTO Američki ministar finansija upozorio je da bi nezaposlenost u zemlji mogla da skoči na 20 odsto u slučaju negativnog razvoja situacije usled širenja koronavirusa. Poslednji put tako velika nezaposlenost u Americi bila je 1935. Zbog koronavirusa milioni zaposlenih u SAD već imaju manja primanja, a uskoro će početi i masovna otpuštanja. Giganti poput banaka Morgan Stenli i Goldman Saks već su projektovali da je počela recesija. Istraživanja pokazuju da je 18 odsto zaposlenih u SAD već primilo manju platu ili dobilo otkaz usred krize.

(Kurir.rs / Foto:Profimedia)

Kurir