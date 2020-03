GRADONAČELNIK MAJAMIJA ZARAŽEN KORONOM: Virus je paralizovao svet na način na koji većina nas nikada nije videla (VIDEO)

Gradonačelnik Majamija Francis Suarez zaražen je koronavirusom. On je u samoizolaciji od četvrtka i testirao se nakon što je imao sastanak sa brazilskim predsednikom Žairom Bolsonarom i njegovim direktorom za komuniciju, koji je takođe pozitivan na Kovid-19.

On je u autorskom tekstu za Njujork tajms napisao svoje mišljenje o novonastaloj situaciji.

Naveo je kako izgleda njegov život trenutno, kako obavlja svoj posao na daljinu, a poslao je svima poruku da ova situacija mora da se shvati ozbiljno. Njegov tekst prenosimo u celosti.

"Prošlog četvrtak sam saznao da sam bio u istoj sobi kao neko ko je pozitivan na Kovid-19. Kada sam dan kasnije dobio rezultate, doživeo sam talas anksioznosti, sumnje i straha.

Moj um se trzao: šta to znači za mene? Kako će moje telo reagovati? Kako će se to odraziti na moj grad i one koji su možda stupili u kontakt sa mnom?

Moja žena i deca su otišli da ostanu kod porodice, a ja sam ostao u našoj kući. Razgovaram sa njima svakodnevno preko Fejstajma, ali ne mogu da ih zagrlim i poljubim.

Najteži deo je ne biti u stanju da budete sa njima tokom ovih nesigurnih vremena. Srećom doživeo sam malo ili čak nikakve simptome.

Sada je postao izazov voditi grad na daljinu i osigurati da se točkovi vlasti stalno okreću. Moje dužnosti obično uključuju mnogo fizičkih interakcija sa stanovnicima grada. Kako to više nije moguće, dinamika mog posla, neizmerno se promenila, zbog čega moje osoblje i ja moramo da budemo kreativni u svom poslu.

Koronavirus je paralizovao svet na način na koji većina nas nikada nije videla u životu. To je zastrašujuće. Učimo kako da vežbamo socijalnu distancu, samokontrolu, komunikaciju na daljinu. To je nije nešto na šta smo navikli.

Pre nego što je u Majamiju bilo potvrđenih slučajeva, otkazali smo masovna okupljanja poput Ultra Mjuzik festivala 6. marta. Ubrzo nakon toga grad je proglasio vanredno stanje, a ja sam prešao u samoizolaciju.

Do danas na Floridi postoji više od 300 potvrđenih slučajeva Kovida-19. Južna Florida ima trenutno najveću koncentraciju slučajeva u državi.

Previše ih nije ozbiljno shvatalo ovu krizu. Neki kafići i retorani u našem gradu su još uvek bili puni. Zato smo u utorak ujutru najavili da će restorani, barovi, noćni klubovi i druga mesta na kojima se ljudi okupljanju biti zatvoreni do ponoći u pokušaju da usporimo stopu zaraze.

Ovo nije vreme za kupovinu, posećivanje prijatelja, prisustvovanje zabavama ili vežbanju u teretani. Iako se ovo može činiti nezgodnim u kratkom roku, dugoročno može napraviti veliku razliku. Sada moramo praktikovati društvenu izolaciju da bismo poravnali krivinu.

Svi smo odgovorni za pomaganje u kontroli širenje. Svako mora učiniti svoj deo, uključujući i mlade i zdrave ljude koji bi mogli da budu nosioci bolesti, ali da nemaju simptomtome.

Prateći smernice, socijalnu izolaciju, dobru higijenu i izbegavajući gužve, možemo da spasimo živote. Ali svi se moramo obavezati na to.

Nikada nisam očekviao da ću dobiti ovaj virus ali na neki čudan način, drago mi je što jesam. Kao jedan od rektih javnih zvaničnika u zemlji koji je pozitivan na Kovid-19, imam retku priliku da se suočim sa ovim virusom, da podelim kako je to živeti sa njim i da unesem osećaj smirenosti u stanovnicima mog grada.

U nastojanju da odagnam mitove oko koronavirusa, svakodnevno objavljuje video dnevnike koji prikazuju napredovanje moje infekcije. Nadam se da će ovi video snimci da posluže kao izvor komfora za sve koji misle da je ovaj virus ništa manje od apokalipse.

Koronavirus nam je pokazao koliko zavisi jedni od drugih. Ovo je vreme za ličnu i korporativnu odgovornost, a nije vreme da svoje zdravlje stavimo na dno.

Naš grad će proći kroz ovo. Ali naši postupci će odrediti koliko će brzo to biti i kolika će biti šteta. Što pre praktikujemo društvenu izolaciju, pre ćemo se vratiti normalnom životu. U međuvremenu, nastaviću da radim svoj deo tako đto ću svoj grad voditi na daljeu i deliti svoje iskustvo", naveo je gradonačelnik Majamija Francis Suarez.

Kurir.rs/Njujork tajms

Foto: Profimedia

Kurir