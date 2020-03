DROGIRANI ALBANCI NAPRAVILI HAOS U BARSELONI: Uleteli kolima na aerodrom, a kada su izašli počela je drama! (VIDEO)

"Terorizam je odbačen kao motiv za jutrošnji događaj na aerodromu El Prat. Dvojica muškaraca su uhapšena i incident se tretira kao običan zločin", objavila je policija putem Tvitera.

Oko pet ujutro, automobil koji je prevozio dva muškarca uleteo je u terminal T1, oštetivši staklo na ulazu. Šef katalonske policije Eduard Salent rekao je jutros na konferenciji za novinare da su njih dvoje albanskih državljana, od kojih se jedan "proglasio islamističkim" tokom racije na aerodromu.

Tada policija nije odbacila nikakvu pretpostavku za motiv, konstatujući da je istraga u toku, a ministar unutrašnjih poslova Miguel Buh rekao je da su namerno naleteli na terminal automobilom.

Kad su ušli u vozilo, muškarci su izašli iz automobila i zapretili manjem broju putnika koji su se tamo našli.

"Ponašali su se nekontrolisano. Nisu bili sami. Otišli ​​su do uspavanih ljudi i počeli ih vređati i pretiti da će ih sve ubiti", rekao je svedok Viktor Manuel Sanc za TV "Antenu 3".

"Zatim su liftom otiđli do izlaza aerodroma, gde su ih opkolili policajci i primorali da legnu na zemlju. Bili su izuzetno agresivni i uzvikivali su da će ubiti policajce. U početku je bila panika jer smo mislili da je došlo do terorističkog napada. Bili smo veoma uplašeni ", dodao je on.

Policija je ranije saopštila da u automobilu nisu pronađeni nikakvi eksplozivi ili opasni materijali. List La Vanguardia objavio je jutros da su muškarci bili pod uticajem droge.

Ulazak u podzemnu željeznicu na terminalu privremeno je zatvoren, ali je terminal i aerodrom i dalje normalno funkcionisali. Zbog koronavirusa tamo nije bilo puno putnika.

Barselona i obližnji grad Kambrils bili su mesto terorističkog napada 2017. godine. Džihadisti su ubili 15 ljudi vozilima i hladnim oružjem i ranili 131.

Kurir.rs/Index.hr Foto: EPA

