We will win this battle! Večeras u osam svirala sam za sve vas! Podrška svim medicinskim radnicima! Pobedićemo ovo! #wecanwinthisfight #supporttohealthcareworkers🙌🏼 #covid_19 #tamodaleko #srbija #podrskazamedicinskeradnike #stayhome #ostanikodkuce #socialdistancing #staysafe #musicwillsavetheworld I’m nominating/Nominujem @nemanjaraduloff @mateja_potocnik_soprano @lukalopicic1 🙏🏻🍀💪🏻❤️🗺 let’s play some music! #wecanwinthisfight #supporttohealthcareworkers🙌🏼 #covid_19 #tamodaleko #srbija #podrskazamedicinskeradnike #stayhome #ostanikodkuce #socialdistancing #staysafe #musicwillsavetheworld

A post shared by Marija Spasic Komlenovic (@mayakomlflute) on Mar 20, 2020 at 9:10pm PDT