VENETO I LOMBARDIJA SU PREDUZELI RAZLIČITE MERE PROTIV KORONE: Evo gde je zaraza usporena, a gde se nezaustavljivo širi

Regije Lombardija i Veneto, u kojima se nalaze Milano i Venecija, različito su pristupile krizi - Veneto je rano uveo ograničenja kretanja i počeo da testira sve stanovnike koji su došli u kontakt sa korona virusom, čak i ako nisu pokazivali simptome, dok je Lombardija testirala samo stanovnike koji su pokazali simptome i imala je poteškoća da sprovede karantin.

Skoro mesec dana kasnije, podaci pokazuju da su ovi pristupi doveli i do različitih ishoda: Veneto je primetio sporiji porast novih slučajeva i smrti nego Lombardija.

Podaci sugerišu da agresivnija testiranja i oštra kontrola kretanja mogu da uspore pandemiju, za šta se zalaže i Svetska zdravstvena organizacija.

Odgovor Veneta

Prva smrt od korona virusa u Italiji nastupila je u gradu Vo Euganeo u Venetu 21. februara. Кao odgovor, krajem februara grad je testirao približno 3.300 stanovnika. Grad je takođe obavio više krugova testiranja, što je omogućilo rano otkrivanje više slučajeva.

Testovi u ovoj regiji otkrili su da ljudi bez simptoma čine više od polovine svih pozitivnih slučajeva, piše Biznis insajder.

Gradovi su takođe izolovani - prodavnice i škole su zatvorene, a sportski događaji i crkvene službe odloženi su ili otkazani.

Skoro mesec dana kasnije, stopa rasta slučaja korona virusa u Venetu usporila je. Regija je u utorak prijavila 2.704 ukupnih slučajeva.

Slučajevi su i dalje u porastu u drugim delovima zemlje. I Lombardija i drugi obližnji severni region, Emilija Romanja, prijavili su daleko više slučajeva nego Veneto.

Odgovor Lombardije

Lombardija je svakako najteže pogođena italijanska regija. Broj umrlih usled infekcije virusom korona u severnom italijanskom regionu povećan je u jednom danu za 546 i ovo je najveći skok na dnevnom nivou.

U Lombardiji je do danas umrlo 3.095 ljudi. To je ogromni porast od prvobitnih 14 prijavljenih 21. februara i to je velika razlika u odnosu na podatke u Venetu.

Кada je 23. februara Lombardija započela sa sprovođenjem karantina, sve prodavnice koje nisu nužne su zatvorene, stanovnicima je rečeno da ostanu kod kuće, a policija je sprovodila te mere. Ali kontrolne tačke između izolovanih gradova i slobodnih gradova u blizini i dalje su propuštale veliki broj ljudi koji su često išli u obližnja mesta u šoping ili na večeru.

Predsednik Lombardije Atilio Fontana rekao je regionalnom parlamentu da je korona virus "tek nešto više od uobičajenog gripa" 25. februara. Sledećeg dana, region je ublažio ograničenja za kafiće i restorane.

Ali 1. marta, regija je vratila karantin na početni nivo pošto je više stanovnika razbolelo. Jedan od pomoćnika Fontane bio je zaražen, a on je otišao u samoizolaciju.

Do početka marta, kada je proglašen karantin u celoj zemlji, što stručnjaci veruju da je došlo prekasno - virus se već uveliko proširio, najverovatnije od asimptomatskih prenosilaca.

Sada je Lombardija najteže pogođena regija na svetu. Italija je pre dva dana prijavila najveći broj smrtnih slučajeva u jednom danu, od kojih je najveći broj zabeležen u Lombardiji.

Kurir.rs/Biznis insajder/Blic

Foto: EPA

Kurir