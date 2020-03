PAPA SE MOLIO SASVIM SAM: Čelnik Rimokatoličke crkve poruku svetu uputio na praznom trgu Svetog Petra (VIDEO)

Na Trgu svetog Petra u Vatikanu danas je papa Franjo započeo je svoj vanredni Urbi et orbi na kojm se moli za kraj pandemije koronavirusa i daje svom potpuni oproštaj vernicima.

U normalnim okolnostima, Trg svetog Petra bio bi pun ljudi koji slušaju papinu poruku, ali danas je nema nikoga. Trg je osvetljen plavom svetlošću, malo pada kiša i papa je potpuno sam.

Papa je pozvao ceo svet da se ujedini u molitvi i tako odgovori na pandemiju. "Pre virusa", rekao je Papa, "svi smo u istom čamcu, svi. Molimo se ne daj Bože da nas ostaviš u ovoj oluji".

Papa je vernicima rekao: "Ne bojte se." "I zajedno sa Petrom prenosimo sve naše brige Bogu, jer se ti brineš za nas", nastavio je papa.

„Već nedeljama izgleda kao da je pala noć. Gusti mrak nadvio se nad našim trgovima, ulicama i gradovima. To je preuzelo naše živote, ispunjeno zaglušujućom tišinom i prazninom koja paralizuje sve. To se može osetiti u vazduhu. Možete to osetiti u svojim postupcima“, rekao je papa.

"Našli smo se uplašeni i izgubljeni. Osećali smo se snažno i sposobno za sve. Ali oluja je otkrila našu ranjivost i one lažne i suvišne sigurnosti na kojima smo gradili naše planove, svoje projekte, svoje navike i prioritete. Trik onih stereotipa kojima maskiramo svoj ego sišao srušila je oluja. I otkriveno je ovo blagoslovljeno zajedništvo. Da jedni drugima pripadamo kao braća “, rekao je papa.

