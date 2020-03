RUSKI LEKAR OPLEO PO AMERICI I EVROPI: Imaju zdravstvo kao da je 18. vek! SVE O KORONI u intervjuu koji se prepričava!

Nova vrsta koronavirusa, koja je već zarazila nekoliko stotina hiljada ljudi u sveti, verovatno će se prilagoditi svom nosiocu, jer je neisplativo da bilo koji parazit ubija svog vlasnika.

O tome, ali i o perspektivama širenja virusa u Rusiji i verovatnoći da se zaraze kućni ljubimci, govorio je za RIA Novosti ruski virusolog sa Dalekoistočnog federalnog univerziteta Mihail Ščelkanov.

Prva testiranja vakcine protiv koronavirusa su već započeta. Kako ocenjujete šanse za njenu upotrebu?

Za sada sve ide kako treba. Mislim da će do leta vakcina već biti u Rusiji. I dalje se nadam da ona neće biti neophodna za široku upotrebu. Najbolja opcija je ako vakcina bude jedna od rezervnih varijanti lečenja. Srednja varijanta je ako se budu vakcinisale osobe koje su u grupi rizika - stariji ljudi, ljudi koji boluju od dijabetesa, s viškom kilograma, s kardiovaskularnim bolestima. Oni su standardna rizična grupa za akutne respiratorne infekcije. U najgorem slučaju vakcina će morati da bude uključena kao komponenta u deo sezonskih vakcina protiv gripa. Ali, ne mislim da će do toga doći.

Oni koji se izleče od koronavirusa stiču imunitet za koji će nam samo eksperiment dati mogućnost da ustanovimo njegovu stabilnost. Ali možemo reći da će proći nekoliko godina, i najverovatnije imunitet neće biti doživotan.

Da li će čovečanstvo moći da se prilagodi novom tipu koronavirusa?

Čovečanstvo neće moći, ali virus hoće. Bilo kom parazitu se ne isplati da ubije svog vlasnika. Ako virus bude previše virulentan, onda je to loše za njega samog. Pre ili kasnije u populaciji virusa će se ustanoviti one varijante koje će izazivati sve blaže i blaže bolesti. Virusu je mnogo lakše da se prilagodi, jer se on mnogo brže menja. Generalno virusi ne postoje kao jedna opcija, to je svojevrsni oblak opcija. Među njima se izdvajaju one koje imaju selektivnu prednost u odnosu na ostale i ta prednost je slaba virulencija u odnosu na njihovog vlasnika, tj. čoveka.

Odnosno, u budućnosti će ljudi moći da pobede ovaj virus "na nogama"?

Mi i grip u mladosti takođe pobeđujemo na nogama, a kada dođemo do grupe rizika, to se može završiti loše. Upravo u ovom slučaju će biti potrebno uključivanje koronavirusne komponente u sezonske vakcine.

Već ste izjavili da je virus osetljiv na visoke temperature. Postoji li rizik da će se koronavirus koji se smanjio leti, sa dolaskom hladnog vremena ponovo aktivirati?

Postoji takav rizik. Ako ovaj virus pređe u običnu sezonsku komponentu akutne respiratorne virusne infekcije, ispoljavaće se sezonski kao grip, kao i ostali slabo virulentni epidemiološki virusi.

Bilo je važno na samom početku sprečiti virus da dođe do operativnih prostora i da se prilagodi ljudskoj populaciji. Situaciju sa SARS-om (teškim akutnim respiratornim sindromom), najbližim rođakom novog koronavirusa, uspeli smo da stavimo pod kontrolu i to ne samo u Kini, nego i u čitavom svetu. Odnosno, uvezeni slučajevi nisu imali tako veliku epidemiju, da bi se virus mogao prilagoditi ljudskoj populaciji. Ali ono što nam danas demonstriraju SAD i Evropa je XVIII vek. Ovo je vezano za karakteristike zdravstvene organizacije tamo, uključujući i antiepidemiološke mere.

Da li je u ovom slučaju niska stopa širenja virusa u Rusiji povezana sa merama preduzetim u našoj zemlji?

U Rusiji, još od vremena Sovjetskog Saveza, postoji najbolji sistem biološke bezbednosti na svetu. Ne mešajte to sa sistemom Ministarstva zdravlja, jer ne govorim o lečenju obolelih, već o preventivnim merama, organizaciji protivepidemioloških mera na čelu sa „Rospotrebnadzorom“ i drugim strukturama. Svi zajedno rade i demonstriraju dobar nivo međuorganizacione saradnje. I evo rezultata. Svi uvezeni slučajevi, kako vidimo, ne šire se do epidemije. U najgorem slučaju virus se prenosi samo unutar porodice. Ali često ne dolazi ni do toga, jer se uvezeni slučajevi brzo otkrivaju, pravilno dijagnostikuju i operativno lokalizuju.

To je upravo ono što ne vidimo u sistemu biološke bezbednosti SAD i Evropske unije. Činjenica da je SZO najavila pandemiju pre vremena, vezana je za to da su se političke elite SAD i Evropske unije uspaničile i bilo je potrebno sakriti tu paniku, ćuteći, "pandemija će sve promeniti". Ali meni se čini da ne treba tako da bude.

Da lu su po Vašem mišljenju dovoljne mere koje trenutno preduzima Rusija u borbi sa koronavirusom ili je bolje da svi budu kući?

Ove mere su sasvim dovoljne. Jedino što treba imati na umu je da je društveni sistem komplikovan i nepredvidiv: neko na primer beži iz karantina. Ponekad je i najslabiji udarac dovoljan da ne bude više stanja stabilnosti. Zbog toga svi treba odgovorno da pristupe merama bezbednosti. Mere koje vlasti preduzimaju su više nego dovoljne, ali pitanje je koliko će one biti dovoljne za trenutno stanje našeg društva, za to garanciju niko ne može dati.

Već ste govorili da ovaj tip virusa nije bilo moguće proizvesti veštačkim putem. Da li je moguće da je virus koji je prirodno mutirao donešen u Kinu, kako pišu američki mediji?

Ovaj virus je prirodno žarišni i kao svi takvi virusi on može da cirkuliše u populaciji svoj prirodnog rezervoara (u ovom slučaju slepih miševa) bez učešća čoveka. Prelaz ovakvih virusa od vrste do vrste je moguć kada na primer, čovek sakuplja veliki broj divljih životinja za prodaju istočnim tržištima. Takav je bio slučaj i sa SARS-CoV, sa virusom respiratornog sindroma na Bliskom istoku MERS-CoV. Ovo se dogodilo i na pijaci u Vuhanu. Uzimajući u obzir ono što mi znamo, tamo se i desio taj prelaz na čoveka. Ali ponoviću još jednom: to je normalan proces.

Čovečanstvo još uvek nije pobedilo nijednu prirodno žarižnu infekciju i koronavirusi neće biti prvi. Stoga kada je reč o takvim virusima, postoji samo jedan princip: stalno redovno praćenje da bi uz praćenje cirkulacije intenzivnosti virusa naučnici mogli da daju razumna i naučno osnovana objašnjenja. Sistem grantova, nažalost, ne doprinosi redovnom praćenju prirodno žarišnih virusa i to je tužno.

Kakve su Vaše prognoze za dalji tok i završetak pandemije?

Pandemija će se završiti kada se završi u SAD i EU, jer je za njih i stvorena. To će biti odlučna odluka SZO, politički pristrasna koliko i odluka o njenom proglašenju. U Rusiji će se broj uvezenih slučajeva povećavati dok se naši sugrađani budu vraćali iz inostranstva. Ali nadam se da na teritoriji Rusije neće biti ekonomskog talasa kao u EU.

Što se tiče SAD i zapadne Evrope, sudeći po njihovim postupcima tamo se može desiti svašta. Taj se požar može lako proširiti i na druge susedne zemlje. Kada je reč o Rusiji, ona će i dalje biti oslonac evropskoj stabilnosti, i to u svakom smislu te reči.

